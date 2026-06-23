Смилянский о решениях НБУ: Я никогда не проигрывал. Я либо побеждал, либо учился

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 июня 2026, 12:56 Читати українською

Смилянский о решениях НБУ: Я никогда не проигрывал. Я либо побеждал, либо учился

Генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смилянский заявил, что Национальный банк Украины признал его не отвечающим профессиональным требованиям к руководителям финансовых учреждений и требует его отстранения.

Генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смилянский заявил, что Национальный банк Украины признал его не отвечающим профессиональным требованиям к руководителям финансовых учреждений и требует его отстранения.► Читайтестраницу «Минфина» в Фейсбуке: главные финансовые новостиПозиция Смилянского«НБУ приняло решение, что я как СЕО „Укрпочты“ не отвечаю профессиональным требованиям.

► Читайтестраницу «Минфина» в Фейсбуке: главные финансовые новости

Позиция Смилянского

«НБУ приняло решение, что я как СЕО „Укрпочты“ не отвечаю профессиональным требованиям. Соответственно акционер компании должен в течение пяти дней отстранить меня и назначить другого руководителя», — сообщил Смилянский.

По его словам, это решение может быть связано с процессом создания почтового банка. Он отметил, что «Укрпочта» приблизилась к запуску банковских услуг в рамках закона о финансовой инклюзии, который вступает в силу в ближайшее время.

«У нас более 2 миллиардов гривен собственного капитала, работаем с прибылью и были готовы к созданию банка», — отметил он.

Смилянский сообщил, что юридическая команда компании анализирует решение регулятора и рассматривает дальнейшие шаги, включая возможное судебное обжалование. Также «Укрпочта» планирует проинформировать международных партнеров, в частности, ЕБРР и МВФ, с которыми имеет соглашения.

Читайте: НБУ предупреждает о рисках из-за управления в Укрпочте. Требует создать наблюдательный совет

По словам руководителя компании, работа «Укрпочты» продолжается в штатном режиме.

«Компания работает стабильно, без изменений для клиентов, пока мы определяемся с дальнейшими действиями», — подчеркнул он.

Он также заявил о намерении защищать свою репутацию в судах, включая международные инстанции, и считает решение НБУ необоснованным.

Предыстория

23 июня Национальный банк принял решение о несоответствии генерального директора АО «Укрпочта» Смилянского Игоря Ефимовича требованиям по профессиональной пригодности, установленным к руководителю предоставления финансовых платежных услуг. Решение принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры,

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 8

+
+15
Smerch747
Smerch747
23 июня 2026, 13:04
#
Ми не козли бро)
+
+95
IrishRepublican
IrishRepublican
23 июня 2026, 13:15
#
Феноменально, як це створіння одночасно і абсолютно нарване, і абсолютно слабоумне
+
+88
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
23 июня 2026, 13:17
#
Який банк…у укрпошти 3 лярди збитків за правління смілянського, при тому що сам смілянський лям витягає кожен місяць з укрпошти, а потужна держава шляхетно за податки українців підтримує коштами укрпошту…
+
0
BIlE
BIlE
23 июня 2026, 14:09
#
Побєдун
+
+28
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
23 июня 2026, 14:59
#
Мене завжди прикалувало як смілянський подає себе великим керувніком при тому, що результати на працівника в укрпошті в рази гірші ніж дефолтні по ринку. Середній менеджер перетягнутий з нової пошти на його місці зробив би в рази більше за ці роки. Достатньо подивитись будь-яке інтерв'ю з ним, щоб зрозуміти, що він зайняв це місце, бо має бумажки за старі «заслуги», а по факту як менеджер він ніякий.
+
+15
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
23 июня 2026, 15:11
#
А що таке «дефолтні по ринку»? В Україні є ще один державний оператор поштового звʼязку із вбитою в хлам інфраструктурою та репутацією?
+
+15
ololo trololo
ololo trololo
23 июня 2026, 15:56
#
> Cередній менеджер перетягнутий з нової пошти на його місці зробив би в рази більше за ці роки

Навряд. Новій пошті ніхто не навішує доставку пенсій і паперових листів
+
0
sacha2222
sacha2222
23 июня 2026, 16:09
#
Виходячи з його виступів є сумніви не тільки що до його професійної придатності, а взагалі адекватності.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 22 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами