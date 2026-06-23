Смилянский о решениях НБУ: Я никогда не проигрывал. Я либо побеждал, либо учился

Генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смилянский заявил, что Национальный банк Украины признал его не отвечающим профессиональным требованиям к руководителям финансовых учреждений и требует его отстранения.

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Позиция Смилянского

«НБУ приняло решение, что я как СЕО „Укрпочты“ не отвечаю профессиональным требованиям. Соответственно акционер компании должен в течение пяти дней отстранить меня и назначить другого руководителя», — сообщил Смилянский.

По его словам, это решение может быть связано с процессом создания почтового банка. Он отметил, что «Укрпочта» приблизилась к запуску банковских услуг в рамках закона о финансовой инклюзии, который вступает в силу в ближайшее время.

«У нас более 2 миллиардов гривен собственного капитала, работаем с прибылью и были готовы к созданию банка», — отметил он.

Смилянский сообщил, что юридическая команда компании анализирует решение регулятора и рассматривает дальнейшие шаги, включая возможное судебное обжалование. Также «Укрпочта» планирует проинформировать международных партнеров, в частности, ЕБРР и МВФ, с которыми имеет соглашения.

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По словам руководителя компании, работа «Укрпочты» продолжается в штатном режиме.

«Компания работает стабильно, без изменений для клиентов, пока мы определяемся с дальнейшими действиями», — подчеркнул он.

Он также заявил о намерении защищать свою репутацию в судах, включая международные инстанции, и считает решение НБУ необоснованным.

Предыстория

23 июня Национальный банк принял решение о несоответствии генерального директора АО «Укрпочта» Смилянского Игоря Ефимовича требованиям по профессиональной пригодности, установленным к руководителю предоставления финансовых платежных услуг. Решение принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры,