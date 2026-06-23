SpaceX потеряла $400 миллиардов в день после рекордного IPO

Компания SpaceX за один день потеряла $400 млрд рыночной стоимости после рекордного IPO. Об этом сообщило издание Financial Times.

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Как изменилась стоимость

Акции крсмической компании Илона Маска завершили торги 22 июня падением на 16,4% — до $154,6 за акцию. Это на 31,5% ниже максимума, достигнутого после IPO 11 июня объемом $86 миллиардов. В ходе торгов 16 июня акции SpaceX подорожали до $215.

Во время листинга акции стоили $135.

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По итогам сессии 22 июня рыночная капитализация SpaceX составила $2,03 трлн сравнительно внутридневного пика почти в $3 трлн, зафиксированного 16 июня.

«Все, кто хотел купить акции SpaceX, сделали это в первые несколько дней, и, похоже, этот спрос уже иссяк», — отметил Майк О'Рурк из инвестиционного банка Jones Trading.