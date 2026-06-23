В Украине за полгода выдали 3,8 тыс. разрешений на работу иностранцам

За первые пять месяцев 2026 года региональные подразделения Государственной службы занятости выдали 3,8 тысяч разрешений на работу иностранцам и лицам без гражданства. Об этом рассказал заместитель директора ГЦЗ Станислав Павленко в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

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Для понимания масштаба: в довоенном 2021 году таких разрешений выдавали 16,3 тысяч в год. В 2025-м — 7,5 тысячи. То есть даже в военное время спрос на иностранную рабочую силу есть, хотя он значительно меньше, чем до войны.

Разрешение может действовать от полугода до трех лет в зависимости от категории работника. При наличии оснований его можно продлевать неограниченное количество раз.

Павленко также уточнил роль службы в этом процессе: ГЦЗ не формирует миграционную политику и не занимается привлечением иностранцев в Украину. Служба только предоставляет работодателям административную услугу — оформление соответствующего разрешения. То есть инициатива всегда исходит от бизнеса, который ищет конкретного специалиста за границей.

Спрос на иностранных работников в Украине во время войны объясняется дифицитом кадров из-за мобилизации, эмиграции и гибели людей. Особенно это заметно в областях, где нужны узкие специалисты и разнорабочие для тяжелого физического труда.

Напомним

Как мы уже сообщали, половина украинского бизнеса не хочет нанимать иностранцев даже из-за острого дефицита кадров. Украина нуждается около 4,5 млн дополнительных работников. Но бизнес не торопится искать их за границей. По данным опроса Европейской бизнес ассоциации, 45% компаний не планируют нанимать трудовых мигрантов вообще, еще 41% допускают такую возможность только теоретически.

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