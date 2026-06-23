Viber интегрировал ChatGPT для украинцев: что теперь умеет мессенджер

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ChatGPT теперь доступен в Viber в нескольких форматах:

Отдельный чат с ШИ: классический диалог с ChatGPT в виде обычного чата Упоминание в любом разговоре: достаточно написать @ChatGPT в частном или групповом чате, и ИИ ответит прямо в поток переписки, а его сообщения будут визуально выделены Редактирование изображений: кнопка «Редактировать с ChatGPT» позволяет изменять стиль фото или добавлять новые детали по готовым шаблонам. Итоги пропущенных чатов: один клик, и ИИ генерирует краткий перевод прописки, которую вы пропустили. Видит его только тот, кто пригласил Перевод и редактирование тона: можно перевести сообщение или подправить его стиль перед отправкой Краткое изложение статей: отправьте ссылку в чат, и Viber сгенерирует краткий пересказ большого материала

На запросы к ИИ действуют лимиты, но их можно расширить, войдя в свой аккаунт OpenAI прямо через интерфейс Viber.

Компании отдельно подчеркивают, что сквозное шифрование сохранено. OpenAI отправляет только конкретный запрос — текст или изображение. Остальные переписки остаются закрытыми. Данные сохраняются в ограниченное время и не используются для обучения моделей.

Для тех, кто раньше не пользовался ChatGPT, это удобный способ попробовать базовые функции ИИ без излишней головной боли именно там, где они ежедневно общаются.

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