Rakuten Viber запустил интеграцию с ChatGPT для украинских пользователей. Доступ к нему бесплатный, прямо внутри приложения, без отдельных регистраций и переходов на другие платформы. Функции уже работают на iOS и Android, десктопная версия получит их впоследствии.
Viber интегрировал ChatGPT для украинцев: что теперь умеет мессенджер
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ChatGPT теперь доступен в Viber в нескольких форматах:
- Отдельный чат с ШИ: классический диалог с ChatGPT в виде обычного чата
- Упоминание в любом разговоре: достаточно написать @ChatGPT в частном или групповом чате, и ИИ ответит прямо в поток переписки, а его сообщения будут визуально выделены
- Редактирование изображений: кнопка «Редактировать с ChatGPT» позволяет изменять стиль фото или добавлять новые детали по готовым шаблонам.
- Итоги пропущенных чатов: один клик, и ИИ генерирует краткий перевод прописки, которую вы пропустили. Видит его только тот, кто пригласил
- Перевод и редактирование тона: можно перевести сообщение или подправить его стиль перед отправкой
- Краткое изложение статей: отправьте ссылку в чат, и Viber сгенерирует краткий пересказ большого материала
На запросы к ИИ действуют лимиты, но их можно расширить, войдя в свой аккаунт OpenAI прямо через интерфейс Viber.
Компании отдельно подчеркивают, что сквозное шифрование сохранено. OpenAI отправляет только конкретный запрос — текст или изображение. Остальные переписки остаются закрытыми. Данные сохраняются в ограниченное время и не используются для обучения моделей.
Для тех, кто раньше не пользовался ChatGPT, это удобный способ попробовать базовые функции ИИ без излишней головной боли именно там, где они ежедневно общаются.
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Источник: Минфин
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Комментарии - 1
Я так розумію тепер OpenAI має доступ до фоток всіх моїх лічильників?