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23 июня 2026, 9:42 Читати українською

Viber интегрировал ChatGPT для украинцев: что теперь умеет мессенджер

Rakuten Viber запустил интеграцию с ChatGPT для украинских пользователей. Доступ к нему бесплатный, прямо внутри приложения, без отдельных регистраций и переходов на другие платформы. Функции уже работают на iOS и Android, десктопная версия получит их впоследствии.

Rakuten Viber запустил интеграцию с ChatGPT для украинских пользователей.

Читайте страницу «Минфина» в Фейсбуке: главные финансовые новости

ChatGPT теперь доступен в Viber в нескольких форматах:
  1. Отдельный чат с ШИ: классический диалог с ChatGPT в виде обычного чата
  2. Упоминание в любом разговоре: достаточно написать @ChatGPT в частном или групповом чате, и ИИ ответит прямо в поток переписки, а его сообщения будут визуально выделены
  3. Редактирование изображений: кнопка «Редактировать с ChatGPT» позволяет изменять стиль фото или добавлять новые детали по готовым шаблонам.
  4. Итоги пропущенных чатов: один клик, и ИИ генерирует краткий перевод прописки, которую вы пропустили. Видит его только тот, кто пригласил
  5. Перевод и редактирование тона: можно перевести сообщение или подправить его стиль перед отправкой
  6. Краткое изложение статей: отправьте ссылку в чат, и Viber сгенерирует краткий пересказ большого материала

На запросы к ИИ действуют лимиты, но их можно расширить, войдя в свой аккаунт OpenAI прямо через интерфейс Viber.

Компании отдельно подчеркивают, что сквозное шифрование сохранено. OpenAI отправляет только конкретный запрос — текст или изображение. Остальные переписки остаются закрытыми. Данные сохраняются в ограниченное время и не используются для обучения моделей.

Для тех, кто раньше не пользовался ChatGPT, это удобный способ попробовать базовые функции ИИ без излишней головной боли именно там, где они ежедневно общаются.

Читать также: «Вам поступила выплата»: украинцев предупредили о новой мошеннической схеме в Viber

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+30
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
23 июня 2026, 10:06
#
Зміна, про яку ніхто не просив.
Я так розумію тепер OpenAI має доступ до фоток всіх моїх лічильників?
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