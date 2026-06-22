MoneyGram стал валидатором в сети Solana — компания заходит в блокчейн на уровне протокола.

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То есть MoneyGram не просто использует блокчейн в качестве инструмента, как это делают Visa и Western Union, а он стал важной частью его инфраструктуры.

Параллельно компания присоединилась к Solana Developer Platform — платформе на базе ИИ для разработки финансовых продуктов. Среди первых участников платформы также Mastercard.

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Зачем это MoneyGram

Компания использует блокчейн уже более пяти лет. Стейблкоины и децентрализованная инфраструктура давно встроены в ее казначейские операции и платежные процессы. Статус валидатора — это следующий логический шаг. Теперь MoneyGram не только использует самый быстрый блокчейн для глобальных переводов, но еще и зарабатывает средства как все валидаторы.

Мы занимаемся Solana, обрабатываем блоки транзакций и помогаем защитить сеть на уровне протокола. Мы помогаем запускать рельсы, по которым двигаем деньги", — объяснил главный технический директор MoneyGram Люк Таттл.

MoneyGram обслуживает более 60 млн активных клиентов через около 500 000 точек по всему миру. Когда компания заходит в блокчейн на уровне протокола, это повышает доверие к сети и ускоряет институциональное внедрение.

В основе стратегии — ставка на стэйблкоины как будущее глобальных платежей: открытая инфраструктура, доступная где угодно и для кого-либо.

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