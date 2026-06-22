Зеленский подписал закон о рекордном оборонном бюджете

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в госбюджет, которые предполагают повышение военных зарплат. Об этом говорится в карточке законопроекта № 15224 на сайте ВР.

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Как писал «Минфин», 10 июня Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 15224, предусматривающий увеличение расходов бюджета в текущем году на 1,56 трлн гривен.

После принятия документа общий объем расходов на оборону в Украине достиг рекордных 4,4 трлн гривен.

Наибольшую часть этих средств — 2,3 трлн гривен — планируют направить на закупку вооружения и военной техники. Еще более 1,45 трлн гривен предусмотрено на выплату зарплат украинским военным.

Основным источником дополнительного финансирования стала помощь Европейского союза.