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22 июня 2026, 17:24 Читати українською

Зеленский подписал закон о рекордном оборонном бюджете

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в госбюджет, которые предполагают повышение военных зарплат. Об этом говорится в карточке законопроекта № 15224 на сайте ВР.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в госбюджет, которые предполагают повышение военных зарплат.

► Читайтестраницу «Минфина» в Фейсбуке: главные финансовые новости

Как писал «Минфин», 10 июня Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 15224, предусматривающий увеличение расходов бюджета в текущем году на 1,56 трлн гривен.

После принятия документа общий объем расходов на оборону в Украине достиг рекордных 4,4 трлн гривен.

Наибольшую часть этих средств — 2,3 трлн гривен — планируют направить на закупку вооружения и военной техники. Еще более 1,45 трлн гривен предусмотрено на выплату зарплат украинским военным.

Основным источником дополнительного финансирования стала помощь Европейского союза.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 12

+
+37
Romanenkas17
Romanenkas17
22 июня 2026, 18:14
#
Проклятий, відправ своїх дітей дохнути! Любить свій народ, а на українців йому начхати
+
+27
bosyak
bosyak
22 июня 2026, 18:44
#
Надлишок отрути? :)
+
+36
Евгений Петров
Евгений Петров
22 июня 2026, 18:54
#
Ну что ? ты продолжаешь платить налоги зеленому дерьму ради 50 евро в 63 /65 лет ?
+
0
bosyak
bosyak
22 июня 2026, 20:24
#
Я подбав про свою «пенсію», скільки будуть платити мені неважливо. Зараз плачу, бо пенсам потрібно щось платити зараз.
+
+36
Евгений Петров
Евгений Петров
22 июня 2026, 18:54
#
С 1 июля призыв 18 летних бо фронт падает
+
0
BigBend
BigBend
22 июня 2026, 19:13
#
З яких 18? З 12 років, усіх в намиста і на Покровськ! Що коїться людоньки!!1
+
0
nitrous2000
nitrous2000
22 июня 2026, 20:07
#
Где он падает? что ты несешь? небольшие продвижения в константиновке, на этом все. Минимальные продвижения за последние два года!
+
+21
Евгений Петров
Евгений Петров
22 июня 2026, 18:54
#
И от Донбасса почти ничгое не осталось

следующая остановка кабы на павлоград
+
0
BigBend
BigBend
22 июня 2026, 19:14
#
Як справи з Констахою?
+
+7
Romanenkas17
Romanenkas17
22 июня 2026, 20:12
#
Тобі смішно що здали Констаху і Лиман? Залишились великі 3 міста на Донеччині(
+
+21
Евгений Петров
Евгений Петров
22 июня 2026, 18:55
#
Все как я и думал
+
+15
lider2000
lider2000
22 июня 2026, 20:19
#
А до войньі зажал каких то доп 50 млрд, теперь надо триллионьі тратить, одни словом клоун.
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