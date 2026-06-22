Заемщики обанкротившихся банков побили рекорд по погашению долгов — 28,4 млн грн за май

В мае 2026 года заемщики находящихся под управлением Фонда гарантирования вкладов банков погасили 28,4 млн грн задолженности по программам реструктуризации. Это самая большая месячная сумма с начала года. В целом с 2022 года поступления от заемщиков превысили 1,54 млрд. грн.

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Проще говоря: рядовые граждане и частный бизнес, имевшие кредиты в обанкротившихся банках, активнее возвращают долги, ведь условия для этого сейчас действительно выгодны.

Какие условия возврата долгов действуют сейчас

Для физических лиц во время военного положения действуют упрощенные условия, они продлены до 31 августа 2026 года:

процентная ставка — символические 0,001% годовых

комиссия — 1 копейка

минимальный ежемесячный платеж: 1 000 грн. для обычных кредитов, 10 000 грн. для ипотеки, 5 000 грн. для карточных кредитов свыше 100 000 грн.

Для предпринимателей и юридических лиц условия другие: первый взнос — 5% долга, далее ежемесячные платежи. Ставка зависит от срока погашения: от 0,1% годовых при погашении до 18 месяцев до 5% при сроке свыше двух лет. То есть чем быстрее возвращается долг, тем дешевле он стоит.

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Почему стоит не медлить

Если долг не погасить до завершения процедуры ликвидации банка, то остаток будет продан коллекторам в первую очередь. Это означает, что человек или бизнес окажется с долгом перед новым кредитором, который, скорее всего, будет действовать значительно жестче.

Чтобы присоединиться к программе, физическому лицу достаточно подать заявление в банк и осуществить первый платеж. Юридическим лицам и ФЛП следует сначала обратиться в банк-кредитор за консультацией по пакету документов.

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