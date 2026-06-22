Заемщики обанкротившихся банков побили рекорд по погашению долгов — 28,4 млн грн за май

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 июня 2026, 17:40 Читати українською

Заемщики обанкротившихся банков побили рекорд по погашению долгов — 28,4 млн грн за май

В мае 2026 года заемщики находящихся под управлением Фонда гарантирования вкладов банков погасили 28,4 млн грн задолженности по программам реструктуризации. Это самая большая месячная сумма с начала года. В целом с 2022 года поступления от заемщиков превысили 1,54 млрд. грн.

В мае 2026 года заемщики находящихся под управлением Фонда гарантирования вкладов банков погасили 28,4 млн грн задолженности по программам реструктуризации.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Проще говоря: рядовые граждане и частный бизнес, имевшие кредиты в обанкротившихся банках, активнее возвращают долги, ведь условия для этого сейчас действительно выгодны.

Какие условия возврата долгов действуют сейчас

Для физических лиц во время военного положения действуют упрощенные условия, они продлены до 31 августа 2026 года:

  • процентная ставка — символические 0,001% годовых
  • комиссия — 1 копейка
  • минимальный ежемесячный платеж: 1 000 грн. для обычных кредитов, 10 000 грн. для ипотеки, 5 000 грн. для карточных кредитов свыше 100 000 грн.

Для предпринимателей и юридических лиц условия другие: первый взнос — 5% долга, далее ежемесячные платежи. Ставка зависит от срока погашения: от 0,1% годовых при погашении до 18 месяцев до 5% при сроке свыше двух лет. То есть чем быстрее возвращается долг, тем дешевле он стоит.

Читайте также: Фонд гарантирования начинает продажу активов РВС Банка

Почему стоит не медлить

Если долг не погасить до завершения процедуры ликвидации банка, то остаток будет продан коллекторам в первую очередь. Это означает, что человек или бизнес окажется с долгом перед новым кредитором, который, скорее всего, будет действовать значительно жестче.

Чтобы присоединиться к программе, физическому лицу достаточно подать заявление в банк и осуществить первый платеж. Юридическим лицам и ФЛП следует сначала обратиться в банк-кредитор за консультацией по пакету документов.

Читайте также: Фонд гарантирования начал ликвидацию «Мотор-Банка»

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами