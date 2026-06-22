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22 июня 2026, 15:16 Читати українською

Укрзализныця поднимает тарифы: что изменится с 1 августа

АО «Укрзализныця» инициировало поэтапную индексацию тарифов на грузовые перевозки. С 1 августа 2026 г. планируется повышение на 30%. Одновременно компания внедряет унификацию тарифов на перевозку пустых вагонов, чтобы сделать эти операции безубыточными.

АО «Укрзализныця» инициировало поэтапную индексацию тарифов на грузовые перевозки.

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Раньше стоимость зависела от того, что перевозилось в вагоне до того, что специалисты называют «архаической нормой».

Почему тарифы растут

В УЗ отмечают, что даже после индексации затраты на железнодорожную логистику в конечной цене продукции будут ниже, чем в 2022—2023 годах. Это обусловлено ростом цен на экспортных рынках. Также компания приводит сравнение: в пересчете на евро за 2023−2026 годы украинские тарифы фактически снизились на 23% из-за девальвации гривны, в то время как себестоимость перевозок, особенно затраты на энергоносители, стремительно росли.

Такое повышение цен на 30% — это попытка догнать рост расходов за последние четыре года. Если бы Укрзализныця поднимала тарифы постепенно, это означало бы прибавлять по 7% ежегодно, начиная с 2022-го, что полностью вписывается в правила ежегодной индексации. Решение о следующем этапе (с 1 января 2027) будет приниматься позже.

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Как это скажется на стоимости грузов

По расчетам «Укрзализныци», повышение стоимости для ключевых товаров будет следующим:

  • Зерно: подорожание на 169 грн. за 1 тонну.

  • Железная руда: +160,4 грн. за 1 тонну.

  • Уголь: +143,3 грн. за 1 тонну.

Эти цифры рассчитаны в зависимости от среднего расстояния транспортировки. Для компании это шаг к финансовой стабилизации, без которого невозможно получить поддержку международных финансовых организаций. Напомним, что с начала полномасштабного вторжения враг повредил более 5400 объектов инфраструктуры, а совокупный ущерб УЗ превышает 100 млрд грн.

Для конечного потребителя это повышение означает безусловное удорожание товаров и сырья, поскольку бизнес заложит рост логистических затрат в отпускную цену своей продукции.

Это создаст давление на внутренние цены, однако позволит железным дорогам поддерживать функционирование сети в условиях войны, инвестировать в восстановление путей и подвижного состава, что критически важно для экспорта и общей логистики страны.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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