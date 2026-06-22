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22 июня 2026, 14:18 Читати українською

Бонусы чипмейкеров до $455 000 на человека считают угрозой для экономики Южной Кореи

Центральный банк Южной Кореи назвал выплаты бонусов работникам Samsung Electronics и SK Hynix риском для ценовой стабильности страны. Об этом говорится в июньском отчете Банка Кореи о ценовой стабильности.

Центральный банк Южной Кореи назвал выплаты бонусов работникам Samsung Electronics и SK Hynix риском для ценовой стабильности страны.

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Регулятор подчеркнул, что сейчас наблюдается колоссальный разрыв между зарплатами в IT-секторе и остальной экономикой. В первом квартале специальные выплаты в технологической отрасли выросли на 60,6% в годовом исчислении, тогда как рост зарплат в других секторах составил всего 2,1%. Разница настолько велика, что два чипмейкера теперь фигурируют в материалах по монетарной политике.

Сколько получают работники Samsung и SK hynix

В прошлом году SK hynix согласился выплачивать работникам 10% операционной прибыли, Samsung — 10,5% прибыли полупроводникового подразделения после того, как профсоюз угрожал 18-дневной забастовкой.

В результате работник Samsung с базовой зарплатой в $52 400 в год может получить в этом году около $410 000 в виде бонуса.

Работники SK hynix — до $455 000, а в следующем году потенциально и до $900 000.

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Как это влияет на цены в стране

Банк Кореи смоделировал механизм влияния концентрированных выплат на инфляцию. Когда доля компаний с высокими бонусами растет, потребительские цены повышаются примерно на 0,05 процентного пункта, но с лагом около пяти месяцев. Равномерный рост зарплат такого эффекта не дает.

Последствия уже заметны: в районах Кёнги, где расположены производственные мощности обеих компаний, расходы по карточкам выросли больше, а продажи предметов роскоши взлетели почти на 150%. Профсоюзы уже ссылаются на эти бонусы в переговорах по минимальной зарплате на следующий год.

Банк Кореи удерживает учетную ставку на уровне 2,5% и прогнозирует годовую инфляцию на уровне 2,7% — выше целевого показателя в 2%. Во втором полугодии инфляция может приблизиться к 3%.

Эти события вызваны ажиотажным спросом на память для ИИ-ускорителей, обеспечившего Samsung и SK hynix рекордную прибыль. Сотрудники получают свою долю, но платит за это вся страна.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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