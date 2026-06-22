Продукты будут дорожать даже летом: что будет с ценами

Летом в Украине цены на молочку и мясные продукты могут вырасти от 8% до 20%. Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук во время разговора в Media Center Ukraine, пишет УНИАН.

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Что будет с ценами

«Ценообразование с оплатой труда, соотношение гривны к валютам, инфляция — ключевые моменты, влияющие на формирование цены конечной продукции», — говорит Марчук.

Кроме мяса и молочки, будет дорожать хлеб.

«Хлеб до конца года может вырасти еще плюс 12−15%. Соответственно по году это будет составлять более 25%», — подсчитал эксперт.

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Лето — традиционный сезон овощей и фруктов, которые будут дешеветь с увеличением их предложения на рынке. Однако и с ними не все так просто — после сезонной просадки цены стоимость овощей пойдет вверх, говорит эксперт.

«В скором времени будет реализация крупного предложения под открытым грунтом. Летом произойдет частичное снижение цены на овощи в период июль-сентябрь. Но по мере откладывания их на хранение, плюс расходные части, осенью овощная группа может возрасти в пределах 8−15%», — предупреждает Марчук.

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