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22 июня 2026, 12:58 Читати українською

С 26 июня пополнение карты через терминал требует SMS-подтверждения

Национальный банк Украины ввел новые правила платежных терминалов самообслуживания. С 26 июня 2026 года любое внесение наличных средств через такие устройства требует подтверждения номера телефона и ввода одноразового пароля — независимо от суммы.

Национальный банк Украины ввел новые правила платежных терминалов самообслуживания.

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Как это работает на практике: подходите к терминалу, вносите наличные деньги — и перед завершением операции система посылает SMS с одноразовым кодом на ваш номер телефона. Без ввода этого кода транзакция просто не завершится. Код может также поступить в виде вызова. На квитанции теперь обязательно указывается полный номер телефона плательщика.

Что освобождено от новых требований

Не все платежи нуждаются в SMS-подтверждении.

Без пароля по-прежнему можно:

  • платить налоги и коммунальные услуги
  • покупать транспортные билеты
  • пополнять проездные карты
  • пополнять мобильную связь (но только в пределах 500 грн в месяц на один номер)

Как только месячный предел на пополнение мобильного превышен — подтверждение становится обязательным и для этих платежей.

Зачем это нужно

Новое требование направлено против анонимных финансовых операций через терминалы. Ранее через такие устройства можно было вносить наличные деньги без какой-либо идентификации, что создавало риски для финансового мониторинга. Теперь каждая операция привязана к конкретному номеру телефона, а банк или платежный сервис обязан хранить данные о коде авторизации, номере телефона, дате и времени каждой транзакции.

Читайте также: НБУ упрощает переводы через платежные сервисы и терминалы самообслуживания

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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0
Три літри
Три літри
22 июня 2026, 13:04
#
Пхах, крохоборство НБУ вже лише смішить
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0
Romanenkas17
Romanenkas17
22 июня 2026, 13:10
#
Ай-яй-яй, без відома нациків щось роблять! Вангую, що скоро номери мобільних будуть продавати по паспорту
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0
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
22 июня 2026, 13:10
#
М, прикольно потужно, тільки зараз все теж саме наче як вимагається тільки в застосунку самого банку, якби в магазині wifi є, а що робити людині під час блекауту, коли вона вже внесла готівку, а зв`язку з мережею мобільного оператора немає (що часта історія під час блекаутів), стояти чекати дні три?

В нбу мізки вже пересохли чи що? Я вже уявляю кількість скарг, коли людина внесла готівку, смс не приходить, бо мобільної мережі немає, зато є\ вайфай, але тепер же не в застосунку банку потрібно підтвердити поповнення, а в смс :)

І взагалі, для чого підтверджувати поповнення? ну, людина якби приклала картку і все, якщо людина поповнює не собі без картки, то танці з смс теж зайвими виглядають, хотіли нбу як краще, вийшло як завжди.
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The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
22 июня 2026, 13:12
#
Так може ті банки, які анонімно дозволяли поповнювати, зроблять підтвердження в застосунку? думаю у всіх бували ситуації, коли смс просто не приходить і все, а коли ти вніс готівку стояти очікувати оці приколи — тупо якось, чим не підходить підтвердження в застосунку банку при поповненні, котре є в багатьох банках?
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