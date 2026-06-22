Национальный банк Украины ввел новые правила платежных терминалов самообслуживания. С 26 июня 2026 года любое внесение наличных средств через такие устройства требует подтверждения номера телефона и ввода одноразового пароля — независимо от суммы.
С 26 июня пополнение карты через терминал требует SMS-подтверждения
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Как это работает на практике: подходите к терминалу, вносите наличные деньги — и перед завершением операции система посылает SMS с одноразовым кодом на ваш номер телефона. Без ввода этого кода транзакция просто не завершится. Код может также поступить в виде вызова. На квитанции теперь обязательно указывается полный номер телефона плательщика.
Что освобождено от новых требований
Не все платежи нуждаются в SMS-подтверждении.
Без пароля по-прежнему можно:
- платить налоги и коммунальные услуги
- покупать транспортные билеты
- пополнять проездные карты
- пополнять мобильную связь (но только в пределах 500 грн в месяц на один номер)
Как только месячный предел на пополнение мобильного превышен — подтверждение становится обязательным и для этих платежей.
Зачем это нужно
Новое требование направлено против анонимных финансовых операций через терминалы. Ранее через такие устройства можно было вносить наличные деньги без какой-либо идентификации, что создавало риски для финансового мониторинга. Теперь каждая операция привязана к конкретному номеру телефона, а банк или платежный сервис обязан хранить данные о коде авторизации, номере телефона, дате и времени каждой транзакции.
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Комментарии - 4
В нбу мізки вже пересохли чи що? Я вже уявляю кількість скарг, коли людина внесла готівку, смс не приходить, бо мобільної мережі немає, зато є\ вайфай, але тепер же не в застосунку банку потрібно підтвердити поповнення, а в смс :)
І взагалі, для чого підтверджувати поповнення? ну, людина якби приклала картку і все, якщо людина поповнює не собі без картки, то танці з смс теж зайвими виглядають, хотіли нбу як краще, вийшло як завжди.