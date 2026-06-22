С 26 июня пополнение карты через терминал требует SMS-подтверждения

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Как это работает на практике: подходите к терминалу, вносите наличные деньги — и перед завершением операции система посылает SMS с одноразовым кодом на ваш номер телефона. Без ввода этого кода транзакция просто не завершится. Код может также поступить в виде вызова. На квитанции теперь обязательно указывается полный номер телефона плательщика.

Что освобождено от новых требований

Не все платежи нуждаются в SMS-подтверждении.

Без пароля по-прежнему можно:

платить налоги и коммунальные услуги

покупать транспортные билеты

пополнять проездные карты

пополнять мобильную связь (но только в пределах 500 грн в месяц на один номер)

Как только месячный предел на пополнение мобильного превышен — подтверждение становится обязательным и для этих платежей.

Зачем это нужно

Новое требование направлено против анонимных финансовых операций через терминалы. Ранее через такие устройства можно было вносить наличные деньги без какой-либо идентификации, что создавало риски для финансового мониторинга. Теперь каждая операция привязана к конкретному номеру телефона, а банк или платежный сервис обязан хранить данные о коде авторизации, номере телефона, дате и времени каждой транзакции.

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