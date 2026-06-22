В «Паспортных сервисах» запустили верификацию через BankID

С 22 июня центры «Паспортный сервис» тестируют новую систему подтверждения личности при записи в электронную очередь. Государственное предприятие «Документ» ввело верификацию через BankID Национального банка Украины.

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Проверка производится непосредственно в момент бронирования места в очереди. То есть записаться на прием анонимно или «на кого-то другого» уже не получится — система сразу идентифицирует человека через его банковский аккаунт.

Это сделано, чтобы избавиться от спекуляции с талонами. Практика перепродажи мест в очереди в паспортные центры давно стала болезненной темой: люди либо переплачивали за «удобное» время, либо вообще не могли записаться из-за того, что слоты мгновенно скупались посредниками.

Верификация через BankID должна технически предотвратить эту схему.

BankID НБУ — это система онлайн-идентификации, позволяющая подтвердить лицо через интернет-банкинг украинских финансовых учреждений. Она уже используется для доступа к разным государственным и административным сервисам и считается одним из самых надежных инструментов дистанционной верификации.

В настоящее время система работает в тестовом режиме. ГП «Документ» позиционирует этот шаг как часть более широкой стратегии обеспечения «прозрачного, честного и максимально комфортного доступа» к услугам.

Если тест пройдет успешно, верификация через BankID, по всей видимости, станет обязательным условием для записи во всех паспортных центрах страны.

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