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22 июня 2026, 11:46 Читати українською

В «Паспортных сервисах» запустили верификацию через BankID

С 22 июня центры «Паспортный сервис» тестируют новую систему подтверждения личности при записи в электронную очередь. Государственное предприятие «Документ» ввело верификацию через BankID Национального банка Украины.

С 22 июня центры «Паспортный сервис» тестируют новую систему подтверждения личности при записи в электронную очередь.

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Проверка производится непосредственно в момент бронирования места в очереди. То есть записаться на прием анонимно или «на кого-то другого» уже не получится — система сразу идентифицирует человека через его банковский аккаунт.

Это сделано, чтобы избавиться от спекуляции с талонами. Практика перепродажи мест в очереди в паспортные центры давно стала болезненной темой: люди либо переплачивали за «удобное» время, либо вообще не могли записаться из-за того, что слоты мгновенно скупались посредниками.

Верификация через BankID должна технически предотвратить эту схему.

BankID НБУ — это система онлайн-идентификации, позволяющая подтвердить лицо через интернет-банкинг украинских финансовых учреждений. Она уже используется для доступа к разным государственным и административным сервисам и считается одним из самых надежных инструментов дистанционной верификации.

В настоящее время система работает в тестовом режиме. ГП «Документ» позиционирует этот шаг как часть более широкой стратегии обеспечения «прозрачного, честного и максимально комфортного доступа» к услугам.

Если тест пройдет успешно, верификация через BankID, по всей видимости, станет обязательным условием для записи во всех паспортных центрах страны.

Читайте также: НБУ возобновляет тарифы на услуги в Системе BankID

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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