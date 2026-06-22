У Минфина 150 млрд грн резерва на выплаты военным, но денег все равно не хватает

Украина увеличила расходы на сектор безопасности и обороны на 1,56 трлн. грн (около $35 млрд) благодаря новой программе финансовой поддержки ЕС — Ukraine Support Loan. Но даже эти средства не закрывают все потребности. Об этом рассказал первый замминистра финансов Роман Ермоличев.

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«Сколько бы мы ни предусмотрели в бюджете средств, эта потребность будет в разы больше», — отметил он.

Откуда возьмутся деньги на повышение выплат военным

Президент принял решение о новых контрактах и повышении денежного довольствия военных. Министерство обороны заявило, что закроет этот вопрос самостоятельно — преимущественно за счет перераспределения средств внутри ведомства. Ориентировочная сумма — около 64 млрд грн.

В то же время у Минфина есть собственный резерв: около 150 млрд грн общего фонда по сектору безопасности и обороны. Эти средства еще почти не распределены и будут использоваться для закрытия критических вопросов, прежде всего связанных с денежным обеспечением военных.

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Но даже если Министерство обороны справится своими силами, Ермоличев предупреждает: до конца года возникнет дополнительная потребность и не из-за новых контрактов, а из-за текущих выплат личному составу. Поэтому Минфин возлагает надежду на механизм возмещения расходов от партнеров.

Социальные расходы сейчас под большим вопросом

Параллельно Ермоличев дал честный ответ на вопрос о повышении социальных выплат: рассчитывать на это не стоит. Непокрытая потребность в социальной сфере уже составляет около 20 млрд евро. Реального сокращения невоенных статей бюджета с учетом инфляции за годы полномасштабной войны никто не отменял.

«Если денег нет — кто-то за это должен заплатить. Средства в стране не увеличиваются сами по себе», — подчеркнул замминистра, добавив, что социальную поддержку нужно концентрировать на тех, кто в ней действительно нуждается.

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