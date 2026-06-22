Вместо россиян — британцы: как война переписала географию иностранных визитов в Украину

Полномасштабная война изменила не только жизнь украинцев, но и географию иностранных визитов в страну. В 2025 году Россия и Беларусь выбыли из десятки стран, граждане которых чаще всего приезжают в Украину. Их место заняли Словакия и Великобритания. Об этом сообщило Государственное агентство развития туризма .

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Лидерство уверенно удерживает Молдова — 1,09 млн въездов граждан этой страны.

Далее в рейтинге 2025 года:

Румыния — 380,8 тыс.

Польша — 243,9 тыс.

Венгрия — 106,2 тыс.

Израиль — 105 тыс.

Словакия — 69,8 тыс.

США — 66,7 тыс.

Германия — 64,1 тыс.

Турция — 62 тыс.

Великобритания — 48,9 тыс.

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Кто приезжает в Украину и зачем

Структура иностранных визитов после 2022 существенно изменилась. Классический туризм уступил место другим целям: гуманитарная помощь, дипломатическая деятельность, работа международных организаций, волонтерство, журналистика и деловые поездки.

Главным центром пребывания иностранцев был и остается Киев. В 2024 году столичные гостиницы и другие средства размещения приняли 127,2 тыс. иностранцев из 181,5 тыс. по всей стране. На втором месте — Львовская область, которую Госагентство называет логистическим, транзитным и гуманитарным хабом благодаря близости к границе с ЕС и развитой инфраструктуре. На третьем — Одесса.

Несмотря на войну, туристическая отрасль показывает положительную динамику. За январь-май 2026 в местные бюджеты поступило 161,8 млн грн туристического сбора. Это на 22,6% больше, чем годом ранее. По итогам 2025 года бюджеты получили 359 млн грн: на 31,5% больше, чем в 2024 году.

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