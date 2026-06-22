Полномасштабная война изменила не только жизнь украинцев, но и географию иностранных визитов в страну. В 2025 году Россия и Беларусь выбыли из десятки стран, граждане которых чаще всего приезжают в Украину. Их место заняли Словакия и Великобритания. Об этом сообщило Государственное агентство развития туризма .
Вместо россиян — британцы: как война переписала географию иностранных визитов в Украину
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Лидерство уверенно удерживает Молдова — 1,09 млн въездов граждан этой страны.
Далее в рейтинге 2025 года:
- Румыния — 380,8 тыс.
- Польша — 243,9 тыс.
- Венгрия — 106,2 тыс.
- Израиль — 105 тыс.
- Словакия — 69,8 тыс.
- США — 66,7 тыс.
- Германия — 64,1 тыс.
- Турция — 62 тыс.
- Великобритания — 48,9 тыс.
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Кто приезжает в Украину и зачем
Структура иностранных визитов после 2022 существенно изменилась. Классический туризм уступил место другим целям: гуманитарная помощь, дипломатическая деятельность, работа международных организаций, волонтерство, журналистика и деловые поездки.
Главным центром пребывания иностранцев был и остается Киев. В 2024 году столичные гостиницы и другие средства размещения приняли 127,2 тыс. иностранцев из 181,5 тыс. по всей стране. На втором месте — Львовская область, которую Госагентство называет логистическим, транзитным и гуманитарным хабом благодаря близости к границе с ЕС и развитой инфраструктуре. На третьем — Одесса.
Несмотря на войну, туристическая отрасль показывает положительную динамику. За январь-май 2026 в местные бюджеты поступило 161,8 млн грн туристического сбора. Это на 22,6% больше, чем годом ранее. По итогам 2025 года бюджеты получили 359 млн грн: на 31,5% больше, чем в 2024 году.
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