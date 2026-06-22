Вместо россиян — британцы: как война переписала географию иностранных визитов в Украину

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 июня 2026, 10:05 Читати українською

Вместо россиян — британцы: как война переписала географию иностранных визитов в Украину

Полномасштабная война изменила не только жизнь украинцев, но и географию иностранных визитов в страну. В 2025 году Россия и Беларусь выбыли из десятки стран, граждане которых чаще всего приезжают в Украину. Их место заняли Словакия и Великобритания. Об этом сообщило Государственное агентство развития туризма .

Полномасштабная война изменила не только жизнь украинцев, но и географию иностранных визитов в страну.

► Читайте страницу «Минфина» в Фейсбуке: главные финансовые новости

Лидерство уверенно удерживает Молдова — 1,09 млн въездов граждан этой страны.

Далее в рейтинге 2025 года:

  • Румыния — 380,8 тыс.
  • Польша — 243,9 тыс.
  • Венгрия — 106,2 тыс.
  • Израиль — 105 тыс.
  • Словакия — 69,8 тыс.
  • США — 66,7 тыс.
  • Германия — 64,1 тыс.
  • Турция — 62 тыс.
  • Великобритания — 48,9 тыс.

Читайте также: Поступления от туристического сбора выросли на 25%

Кто приезжает в Украину и зачем

Структура иностранных визитов после 2022 существенно изменилась. Классический туризм уступил место другим целям: гуманитарная помощь, дипломатическая деятельность, работа международных организаций, волонтерство, журналистика и деловые поездки.

Главным центром пребывания иностранцев был и остается Киев. В 2024 году столичные гостиницы и другие средства размещения приняли 127,2 тыс. иностранцев из 181,5 тыс. по всей стране. На втором месте — Львовская область, которую Госагентство называет логистическим, транзитным и гуманитарным хабом благодаря близости к границе с ЕС и развитой инфраструктуре. На третьем — Одесса.

Несмотря на войну, туристическая отрасль показывает положительную динамику. За январь-май 2026 в местные бюджеты поступило 161,8 млн грн туристического сбора. Это на 22,6% больше, чем годом ранее. По итогам 2025 года бюджеты получили 359 млн грн: на 31,5% больше, чем в 2024 году.

Читайте также: Тайвань готов платить иностранным туристам: за что можно получить $245

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами