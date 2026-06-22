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22 июня 2026, 9:15 Читати українською

Субсидированное жилье не спасает: Нью-Йорк столкнулся с арендным кризисом

Нью-Йорк годами строит доступное жилье для малоимущих и очень гордится этим. Но сейчас эта модель трещит по швам: все больше арендаторов в самых дешевых квартирах просто не платят. Об этом рассказывает Politico

Нью-Йорк годами строит доступное жилье для малоимущих и очень гордится этим.

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В пандемию владельцы доступного жилья стабильно собирали 95% арендной платы. Это минимум, необходимый для покрытия расходов на содержание дома. В 2024 году этот показатель упал до 89%.

Кажется, разница небольшая. Но социальные дома работают с минимальной маржой, и каждый недополученный процент — это деньги, которых не хватает на ремонт, страхование и коммунальные услуги.

Сейчас статистика еще более тревожна: доля проектов с критически низким сбором арендной платы, не покрывающим необходимый минимум (менее 80%), выросла с 3% до 15%.

Почему программа дешевых квартир больше не решает проблему

Субсидированное жилье в Нью-Йорке устроено следующим образом: арендатор платит не более 30% своего дохода.

Но есть нюанс: если доход падает после заселения, арендная плата автоматически не снижается.

Человек с доходом $25 000 в год может иметь вполне доступную квартиру и все равно не иметь денег на аренду после оплаты лекарств, еды или непредвиденных расходов.

Добавьте к этому страховку, которая подорожала для владельцев домов, инфляцию и рост операционных расходов — и получите сектор, официально считающийся решением жилищного кризиса, но фактически сам пребывающий в глубоком кризисе.

Читайте также: Новый налог на аренду жилья: что изменится для владельцев квартир и арендаторов

Планы есть, денег нет

Мэр Нью-Йорка Зогран Мамдани поставил амбициозную цель — запустить 400 000 новых единиц доступного жилья за десять лет. Параллельно администрация планирует снизить максимальную нагрузку для самых бедных арендаторов с 30% до 25% дохода. Но это означает еще большие субсидии из городского бюджета, и без того перегруженного социальными выплатами.

Также рассматривается заморозка арендной платы на миллион квартир с регулируемой арендой. Для арендаторов это облегчение. Для владельцев, которые едва сводят концы с концами, — удар, который они вряд ли выдержат.

Публичное жилье NYCHA за последние годы накопило около $500 млн долгов. У чиновников Нью-Йорка нет единого ответа, как так произошло. Одни указывают на психологический эффект пандемийного моратория на выселение: часть арендаторов привыкла не платить и продолжает так поступать даже сейчас, когда формальных оснований для этого нет.

Другие настаивают на обратном: быть бедным в Нью-Йорке стало дороже, чем когда-либо. Инфляция съедает доходы быстрее, чем они успевают расти, а один непредвиденный расход способен обнулить весь месячный бюджет. Скорее всего правые обе стороны — и это делает проблему особенно сложной для решения.

Читайте также: В Украине планируют запустить новую жилищную программу — «Домик в селе»

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

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0
neverice
neverice
22 июня 2026, 11:07
#
Одним з вирішенням цієї проблеми може бути «хата в селі». Ну, а точніше — нащо будувати «доступне житло» в одному з найдорожчих міст світу? Чому не будувати це житло там, де потрібні люди і життя радикально дешевше. В США це не тільки Аляска. У них повно міст і містечок, де є робота та інфраструктура, а вартість життя там разів в 5 менше ніж в Нью-Йорку при схожих зарплатах в сегменті мінімалки.
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