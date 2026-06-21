Кредитные каникулы для военных: закон работает, но есть нюансы

Украинские военнослужащие имеют законное право не платить проценты, штрафы и пеню по кредиту на время службы. Но условия получения льготы существенно разнятся в зависимости от статуса военнослужащего. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Кто имеет право на льготу

Для мобилизованных и резервистов кредитные каникулы начинают действовать автоматически с первого дня призыва и продолжаются до увольнения со службы. Неважно, где человек служит — на передовой или в тылу.

Для контрактников условия более жесткие. Льгота распространяется только на тех, кто непосредственно участвовал в боевых действиях или мероприятиях по обеспечению обороны: в АТО, ООС или в операциях по отражению агрессии РФ после 24 февраля 2022 года. Причем, достаточно даже одного дня такого участия — льгота возникает с первого дня и действует на весь последующий период службы в особый период.

Контрактники, которые служат в тылу, на кредитные каникулы претендовать не могут. Не распространяется льгота и на иностранцев и лиц без гражданства в составе ВСУ.

Читайте также: 40 тысяч гривен в сутки штурмовикам: Правительство готовит проект постановления о дополнительных выплатах военным

На какие кредиты льгота не действует

Кредитные каникулы не применяются к ссудам на покупку жилья, автомобилей и оборудования для энергонезависимости, если проценты по ним уже компенсируются государством или по другим программам.

Также это касается случаев, когда проценты компенсируются третьими лицами (например, предприятием, где работал военный до мобилизации).

Какие документы нужны для оформления льготы

Для мобилизованных и резервистов базовый пакет таков:

военный билет или удостоверение офицера

справка по форме № 5 о прохождении службы

выписка из приказа о назначении, если в справке не указан вид службы

свидетельство о браке, если документы подает супруга или супруг

Контрактникам дополнительно требуется подтверждение участия в боевых действиях: справка по форме № 12 или справка в соответствии с приложениями 1, 4 или 6 к Порядку № 413. Все документы выдает строевая часть по месту службы.

Читайте также: ТЦК теперь может обжаловать семейные дела: родителям-одиночкам будет сложнее получить отсрочку

После получения этих документов банк обязан прекратить начисление процентов, пеней и штрафов. Отказать в применении льготы финансовое учреждение не вправе.

Право на кредитные каникулы закреплено в пункте 15 статьи 14 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».