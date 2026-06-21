Кредитные каникулы для военных: закон работает, но есть нюансы

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

21 июня 2026, 18:06 Читати українською

Кредитные каникулы для военных: закон работает, но есть нюансы

Украинские военнослужащие имеют законное право не платить проценты, штрафы и пеню по кредиту на время службы. Но условия получения льготы существенно разнятся в зависимости от статуса военнослужащего. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Украинские военнослужащие имеют законное право не платить проценты, штрафы и пеню по кредиту на время службы.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Кто имеет право на льготу

Для мобилизованных и резервистов кредитные каникулы начинают действовать автоматически с первого дня призыва и продолжаются до увольнения со службы. Неважно, где человек служит — на передовой или в тылу.

Для контрактников условия более жесткие. Льгота распространяется только на тех, кто непосредственно участвовал в боевых действиях или мероприятиях по обеспечению обороны: в АТО, ООС или в операциях по отражению агрессии РФ после 24 февраля 2022 года. Причем, достаточно даже одного дня такого участия — льгота возникает с первого дня и действует на весь последующий период службы в особый период.

Контрактники, которые служат в тылу, на кредитные каникулы претендовать не могут. Не распространяется льгота и на иностранцев и лиц без гражданства в составе ВСУ.

Читайте также: 40 тысяч гривен в сутки штурмовикам: Правительство готовит проект постановления о дополнительных выплатах военным

На какие кредиты льгота не действует

Кредитные каникулы не применяются к ссудам на покупку жилья, автомобилей и оборудования для энергонезависимости, если проценты по ним уже компенсируются государством или по другим программам.

Также это касается случаев, когда проценты компенсируются третьими лицами (например, предприятием, где работал военный до мобилизации).

Какие документы нужны для оформления льготы

Для мобилизованных и резервистов базовый пакет таков:

  • военный билет или удостоверение офицера
  • справка по форме № 5 о прохождении службы
  • выписка из приказа о назначении, если в справке не указан вид службы
  • свидетельство о браке, если документы подает супруга или супруг

Контрактникам дополнительно требуется подтверждение участия в боевых действиях: справка по форме № 12 или справка в соответствии с приложениями 1, 4 или 6 к Порядку № 413. Все документы выдает строевая часть по месту службы.

Читайте также: ТЦК теперь может обжаловать семейные дела: родителям-одиночкам будет сложнее получить отсрочку

После получения этих документов банк обязан прекратить начисление процентов, пеней и штрафов. Отказать в применении льготы финансовое учреждение не вправе.

Право на кредитные каникулы закреплено в пункте 15 статьи 14 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Подберите выгодный кредит на " Минфине "

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 13 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами