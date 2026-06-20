Тарифы на воду под угрозой: громады требуют от государства компенсации долгов

У украинских водоканалов заканчивается запас прочности. Ассоциация городов Украины обратилась к президенту с призывом погасить 7 миллиардов гривен долга, накопившегося из-за разницы в тарифах. Об этом сообщает Interfax-Украина .

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Если деньги не найдутся в госбюджете, местным властям придется пойти на непопулярный шаг — повысить стоимость воды для населения.

В чем суть конфликта?

Тарифы на воду в Украине оставались неизменными более четырех лет. Всё это время стоимость электроэнергии, горючего, запчастей и реагентов стремительно росла, но водоканалы вынуждены были держать низкие цены для потребителей. В результате возникла «разница в тарифах», то есть расходы предприятий значительно превышают доход, получаемый от оплаты счетов.

Сейчас эта «дыра» в бюджетах водоканалов составила 7 миллиардов гривен. Предприятия, истощенные войной и постоянными ремонтами сетей, оказались в тупике: им не хватает средств даже на базовое функционирование.

Почему власть на местах бьет тревогу?

Ранее тарифы устанавливал национальный регулятор (НКРЭКУ), но с 11 марта 2026 эти полномочия передали на места. Фактически государство переложило ответственность за устаревшие тарифы на городские власти, при этом не предоставив механизма для выплаты компенсаций за эти долги.

Города оказались перед сложным выбором между двумя плохими решениями:

Вариант А: Поднять тарифы для жителей, чтобы спасти водоканалы от остановки.

Вариант Б: Продолжать работать в ущерб, угрожающий авариями и перебоями со снабжением водой.

Ассоциация городов Украины отмечает, что оба варианта критические, особенно в условиях энергетической нестабильности, когда водоканалы вынуждены тратить дополнительные ресурсы на энергосамодостаточность и ремонт инфраструктуры после атак.

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Позиция АГУ состоит в том, что погашение задолженности должен взять на себя государственный бюджет. Это единственный способ удержать цены населения на текущем уровне и обеспечить стабильную работу критической инфраструктуры. Слово за государством — найдется ли ресурс для решения многомиллиардной задолженности, от которой зависит доступ к воде в каждом кране.