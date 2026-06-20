С июля 2026 г. въезд в Японию станет заметно дороже. Страна повышает стоимость туристических виз — впервые с 1978 года. Об этом пишет сайт Japan Today.
Япония впервые за 47 лет повышает стоимость виз: сразу в пять раз
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Одноразовая туристическая виза вырастет с 3 000 до 15 000 иен (с $19 до $93). Многократное подорожание вдвое больше: с 6 000 до 30 000 иен, то есть с $38 до около $186. Рост — пятикратный в обоих случаях.
Причиной такого решения японское правительство называет инфляцию и длительное ослабление иены, из-за которого местный визовый сбор давно стал одним из самых дешевых среди развитых стран. Повышение должно приблизить японские тарифы к уровню других государств «Большой семерки».
Глава японского МИД Тосимидзу Мотеги заверил, что власти не ожидают существенного сокращения туристического потока из-за новых цен. Япония в последние годы принимает рекордное количество иностранных гостей, поэтому спрос вряд ли упадет исключительно из-за подорожания виз.
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