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20 июня 2026, 13:00 Читати українською

Минфин заморозил расходы на оплату труда в госорганах на уровне 2026 года

В апреле 2026 года Министерство финансов направило главным распорядителям средств ориентировочные предельные показатели расходов для подготовки Бюджетной декларации на 2027−2029 годы. Минфин заложил минимальные показатели из-за того, что Верховная Рада так и не приняла налоговые законопроекты, которые должны были увеличить доходы госбюджета. Об этом пишет издание Liga Zakon

В апреле 2026 года Министерство финансов направило главным распорядителям средств ориентировочные предельные показатели расходов для подготовки Бюджетной декларации на 2027−2029 годы.

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Распорядители средств получили четкие ограничения:

  1. Сокращать защищенные бюджетные программы или изменять объемы на оплату труда запрещено.
  2. Любое перераспределение должно соглашаться с Минфином.
  3. Расходы на зарплаты у большинства госорганов заморожены на уровне 2026 года.
  4. Социальные выплаты будут рассчитываться исключительно на основе верифицированных данных о реальных получателях.
  5. Все условные и прогнозные категории из бюджетных планов не исключаются.

Минимальная зарплата и прожиточный минимум будут расти

Несмотря на общую экономию, минимальная заработная плата все же будет постепенно повышаться:

  • с начала 2027 года — 9 546 грн
  • с 2028 года — 10 377 грн
  • с 2029 года — 11 114 грн

Прожиточный минимум будет расти темпами, которые на 2 процентных пункта будут превышать прогнозную инфляцию соответствующего года.

Читайте также: Минимальные зарплаты в Европе в 2026 году: где платят больше всего и на каком месте Украина

Демография как аргумент для сокращений

Главным фактором такой экономии Минфин называет демографический спад. По оценкам Института демографии НАН, население Украины может сократиться с 45,8 млн человек в 2010 году до 25,2 млн в 2051 году. Это ведомство использует как прямое основание для оптимизации сетей учебных заведений, здравоохранения и социальной защиты — то есть фактически для сокращения их количества.

В целом бюджетная декларация на следующие три года рисует картину управляемой экономии в условиях войны: рост социальных стандартов минимален, пространства для маневра у распорядителей практически нет, а сокращение госрасходов обосновывается как демографической реальностью, так и нехваткой налоговых поступлений.

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Источник: Минфин
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