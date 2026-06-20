Минфин заморозил расходы на оплату труда в госорганах на уровне 2026 года

В апреле 2026 года Министерство финансов направило главным распорядителям средств ориентировочные предельные показатели расходов для подготовки Бюджетной декларации на 2027−2029 годы. Минфин заложил минимальные показатели из-за того, что Верховная Рада так и не приняла налоговые законопроекты, которые должны были увеличить доходы госбюджета. Об этом пишет издание Liga Zakon

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Распорядители средств получили четкие ограничения:

Сокращать защищенные бюджетные программы или изменять объемы на оплату труда запрещено. Любое перераспределение должно соглашаться с Минфином. Расходы на зарплаты у большинства госорганов заморожены на уровне 2026 года. Социальные выплаты будут рассчитываться исключительно на основе верифицированных данных о реальных получателях. Все условные и прогнозные категории из бюджетных планов не исключаются.

Минимальная зарплата и прожиточный минимум будут расти

Несмотря на общую экономию, минимальная заработная плата все же будет постепенно повышаться:

с начала 2027 года — 9 546 грн

с 2028 года — 10 377 грн

с 2029 года — 11 114 грн

Прожиточный минимум будет расти темпами, которые на 2 процентных пункта будут превышать прогнозную инфляцию соответствующего года.

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Демография как аргумент для сокращений

Главным фактором такой экономии Минфин называет демографический спад. По оценкам Института демографии НАН, население Украины может сократиться с 45,8 млн человек в 2010 году до 25,2 млн в 2051 году. Это ведомство использует как прямое основание для оптимизации сетей учебных заведений, здравоохранения и социальной защиты — то есть фактически для сокращения их количества.

В целом бюджетная декларация на следующие три года рисует картину управляемой экономии в условиях войны: рост социальных стандартов минимален, пространства для маневра у распорядителей практически нет, а сокращение госрасходов обосновывается как демографической реальностью, так и нехваткой налоговых поступлений.

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