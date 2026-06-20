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20 июня 2026, 12:03 Читати українською

BMW сокращает 7700 рабочих мест: профсоюзы готовятся к переговорам

BMW Group опубликовала очередное, уже третье за три года, предупреждение о возможных убытках, после чего представители профсоюза объявили о начале переговоров с руководством. Об этом сообщил представитель генерального рабочего совета компании.

BMW Group опубликовала очередное, уже третье за три года, предупреждение о возможных убытках, после чего представители профсоюза объявили о начале переговоров с руководством.

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Главные причины ухудшения указанных в отчете показателей — слабый спрос в Китае, крупнейшем автомобильном рынке мира и рост расходов на логистику из-за последствий войны в Иране.

Новый генеральный директор Милан Неделькович пообещал усилить структурное сокращение расходов, которое будет иметь однократный эффект уже во второй половине 2026 года. Акции BMW после этого заявления упали почти до шестилетнего минимума.

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Компания рассчитывает сократить глобальную численность персонала до 5% к концу 2026 года. При общем количестве немногим менее 155 000 сотрудников это означает потерю до 7 700 рабочих мест. Руководство уверяет, что сокращения будут происходить исключительно за счет естественного оттока без принудительных увольнений.

Аналитики, которые общались с менеджментом BMW после объявления, не исключают сокращения персонала именно в Европе и ускорения локализации производства в Северной Америке и Китае, где зарплаты ожидания кандидатов значительно ниже. Представители рабочего совета пока не раскрывают деталей, но дают понять: диалог будет непростым.

«Сначала мы работаем над жизнеспособными решениями через диалог и с чувством ответственности перед нашими работниками», — отметил представитель совета.

В отличие от Volkswagen и Mercedes-Benz, уже объявивших масштабные программы сокращения штатов, BMW до сих пор избегала радикальных шагов. Впрочем, общая численность персонала уже несколько уменьшилась в 2025 году, и эта тенденция, по всей видимости, продолжится.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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