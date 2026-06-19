Криптобиржа WhiteBIT получила лицензию MiCA в Австрии и запустит отдельную платформу для ЕС

Компания WB-Shield Innovations GmbH, работающая под брендом WhiteBIT EU, получила авторизацию в соответствии с Регламентом Е С о рынках криптоактивов (MiCA). Лицензию европейского образца выдало Австрийское управление финансового рынка (FMA). Об этом говорится в официальном сообщении компании.

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Благодаря получению лицензии MiCA WhiteBIT EU сможет предоставлять регулируемые услуги, связанные с цифровыми активами, розничным и институциональным клиентам на территории стран Европейской экономической зоны (ЕЭС), за исключением Мальты.

Переход на новые правила

Регламент MiCA (Markets in Crypto-Assets) создает единую нормативную базу в рамках Европейского Союза для криптопровайдеров. Документ устанавливает жесткие требования по корпоративному управлению, финансовой прозрачности, защите прав потребителей и предотвращению манипуляций на рынке.

Поскольку Австрия известна высокими стандартами финансового надзора, успешное прохождение местной регуляторной оценки позволит компании использовать процедуру паспортизации лицензии для масштабирования деятельности других европейских стран.

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Запуск отдельной площадки для европейцев

В рамках адаптации к новым регуляторным требованиям ЕС биржа готовится запустить whitebit.eu — отдельную платформу, разработанную специально для пользователей из стран ЕЭС.

«Платформа станет регулируемым центром деятельности WhiteBIT на европейском рынке и будет работать в соответствии с требованиями MiCA, обеспечивая доступ к продуктам и сервисам компании на всей территории ЕЭС», — говорится в сообщении.

Сейчас на сайте уже открыта регистрация заявок для пользователей, желающих получить доступ к новой платформе в числе первых.

Напомним

«Минфин» писал, что в декабре 2025 года WhiteBIT выходит на рынок США. Компания объявила о запуске WhiteBIT US как полностью независимой операционной структуры.