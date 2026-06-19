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19 июня 2026, 18:57 Читати українською

Европротокол в смартфоне: в «Дие» запускают оформление ДТП

Уже в июле этого года в мобильном приложении «Дия» стартует бета-тестирование новой услуги — возможности электронного оформления европротокола после ДТП. Об этом сообщила в эфире телемарафона заместитель министра цифровой трансформации Украины Валерия Коваль.

Европротокол в смартфоне: в «Дие» запускают оформление ДТП

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По ее словам, хотя водители и сейчас имеют право самостоятельно составлять европротокол, на практике они часто допускают ошибки при ручном заполнении бумажных или некоторых электронных форм.

По причине неточности в документах страховые компании могут отклонять заявления или затягивать процесс выплаты компенсаций. Запуск сервиса в «Дие» призван решить эту проблему благодаря автоматизации.

Обязательные условия использования услуги

Воспользоваться цифровым европротоколом в приложении можно будет только в случае небольших аварий, отвечающих следующим критериям:

  • В ДТП не больше двух автомобилей.
  • В результате столкновения нет пострадавших.
  • Оба водителя находятся в трезвом состоянии (отсутствуют признаки алкогольного или наркотического опьянения).
  • Участники аварии пришли к абсолютному согласию по всем обстоятельствам и виновнику ДТП.

Как будет работать сервис в «Дие»

Большая часть необходимых данных о водителях и транспортных средствах будет автоматически подтягиваться из соответствующих государственных реестров.

Пользователи смогут выбрать типовую схему ДТП непосредственно в приложении, которое также содержит подробные пошаговые инструкции, как правильно сделать фотографии с места происшествия.

После того, как один из водителей заполнит все поля и внесет информацию, другой участник аварии должен проверить данные, подтвердить их и подписать документ цифровой подписью.

Сразу после этого сформированный европротокол будет автоматически направлен в страховую компанию для дальнейшего урегулирования убытков и выплаты возмещения.

Напомним

«Минфин» писал, что в декабре 2025 года правительство приняло постановление, позволяющее запустить полный цикл оформления европротокола оформления незначительных дорожно-транспортных происшествий в приложении «Дия».

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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