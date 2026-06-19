Уже в июле этого года в мобильном приложении «Дия» стартует бета-тестирование новой услуги — возможности электронного оформления европротокола после ДТП. Об этом сообщила в эфире телемарафона заместитель министра цифровой трансформации Украины Валерия Коваль.
Европротокол в смартфоне: в «Дие» запускают оформление ДТП
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По ее словам, хотя водители и сейчас имеют право самостоятельно составлять европротокол, на практике они часто допускают ошибки при ручном заполнении бумажных или некоторых электронных форм.
По причине неточности в документах страховые компании могут отклонять заявления или затягивать процесс выплаты компенсаций. Запуск сервиса в «Дие» призван решить эту проблему благодаря автоматизации.
Обязательные условия использования услуги
Воспользоваться цифровым европротоколом в приложении можно будет только в случае небольших аварий, отвечающих следующим критериям:
- В ДТП не больше двух автомобилей.
- В результате столкновения нет пострадавших.
- Оба водителя находятся в трезвом состоянии (отсутствуют признаки алкогольного или наркотического опьянения).
- Участники аварии пришли к абсолютному согласию по всем обстоятельствам и виновнику ДТП.
Как будет работать сервис в «Дие»
Большая часть необходимых данных о водителях и транспортных средствах будет автоматически подтягиваться из соответствующих государственных реестров.
Пользователи смогут выбрать типовую схему ДТП непосредственно в приложении, которое также содержит подробные пошаговые инструкции, как правильно сделать фотографии с места происшествия.
После того, как один из водителей заполнит все поля и внесет информацию, другой участник аварии должен проверить данные, подтвердить их и подписать документ цифровой подписью.
Сразу после этого сформированный европротокол будет автоматически направлен в страховую компанию для дальнейшего урегулирования убытков и выплаты возмещения.
Напомним
«Минфин» писал, что в декабре 2025 года правительство приняло постановление, позволяющее запустить полный цикл оформления европротокола оформления незначительных дорожно-транспортных происшествий в приложении «Дия».
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