Мошенники рассылают письма от имени налоговой: как не стать жертвой

Государственная налоговая служба Украины предупреждает : плательщикам массово поступают фейковые электронные письма якобы от ГНС. Мошенники пытаются заставить получателя открыть зараженный файл или перейти по вредоносной ссылке.

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В теме письма указываются «разногласия в отчетности», в тексте — требование срочно ознакомиться с «актом проверки» и дать объяснения, в противном случае налогоплательщику грозит административный арест активов.

Давление на срочность и страх последствий — типичные приемы социальной инженерии, рассчитанные на то, чтобы человек действовал не думая.

На самом деле ГНС никакого отношения к этим письмам не имеет. Они поступают из сторонних адресов или адресов, замаскированных под официальный домен @tax.gov.ua. Если письмо пришло из другого домена — это уже однозначный подделок.

Но даже домен, похожий на официальный, не гарантирует безопасность: мошенники научились имитировать его достаточно убедительно.

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На что нужно обращать внимание

Первый маркер цифровой махинации — вложенные файлы. Именно через них злоумышленники получают скрытый доступ к устройству.

Особо опасные форматы:

архивы .zip и .rar

и документы .pdf со встроенными скриптами

со встроенными скриптами исполняемые файлы .exe и .scr

Открытие такого файла может привести к заражению компьютера и полному удаленному доступу злоумышленников к устройству без видимых признаков.

ДПС напоминает базовые правила кибергигиены: не открывать подозрительные вложения и ссылки, тщательно проверять адрес отправителя, не доверять даже знакомым контактам без дополнительного подтверждения, использовать актуальный антивирус.

Если получили подозрительное письмо, не открывайте вложения, не переходите по ссылкам. При необходимости проверить информацию обратитесь в ГНС через официальные каналы.

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