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19 июня 2026, 14:25 Читати українською

30 гривен — не предел: проезд в киевском метро может подорожать еще больше из-за новых вагонов

Киевский городской совет поддержал решение о привлечении кредита в размере 150 миллионов евро, которые будут направлены на модернизацию инфраструктуры подземки и закупку 50 новых вагонов. Глава фракции «Слуга народа» в Киевсовете Андрей Витренко в эфире Новости.LIVE заявил, что новые долговые обязательства города заложат в тариф, из-за чего стоимость проезда для киевлян вырастет даже выше планируемых 30 гривен.

30 гривен - не предел: проезд в киевском метро может подорожать еще больше из-за новых вагонов
Фото: facebook.com/kyivmetro

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Новый кредит поднимет тариф выше 30 гривен?

Витренко отметил, что его политсила выступила против этого решения из-за финансовых рисков для пассажиров.

По его словам, заложенные КГГА планы повысить стоимость поездки до 30 гривен — это не предел, поскольку расходы на обслуживание европейского кредита впоследствии переведут на плечи горожан.

«Следующим шагом после 30 гривен будет еще включение этой модернизации в тариф на Киевский метрополитен. Так что проезд может подорожать еще сильнее, особенно в подземке», — предупредил Витренко.

Депутат также добавил, что во время тяжелой ситуации в энергетике закупка вагонов «несвоевременна», ведь сейчас столица должна фокусироваться на усилении энергостойкости. Кроме того, он призвал привлечь к контролю закупок независимых экспертов во избежание монополизации рынка поставщиками и занижения затрат на последующий сервис техники.

Удар по карманам

Со своей стороны депутат от «Европейской Солидарности» Леонид Емец отметил, что стремительный рост стоимости проезда станет критическим ударом по бюджетам обычных киевлян, которые ежедневно ездят на работу.

По расчетам депутата, если человек пользуется метрополитеном хоть несколько раз в день, суммарные расходы на транспорт могут возрасти до десятка тысяч гривен.

«Это от 23 до 46 тысяч гривен в год только на метро», — подсчитал Емец.

Он подчеркнул, что больше всего пострадают работники бюджетной сферы — медики, учителя и социальные служащие, для которых подземка является основным способом передвижения. Для них новые тарифы означают потерю двух или трех месячных окладов в год. То есть людям придется отдавать треть заработанного только за возможность доехать до рабочего места.

Напомним

«Минфин» писал, что Киевская городская государственная администрация обнародовала экономическое обоснование планируемого повышения стоимости проезда в коммунальном общественном транспорте столицы до 30 гривен за одну поездку.

Ранее в киевском метро полностью отказались от касс с наличными — с 28 апреля 2026 года закрыли последние три пункта продажи билетов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
0
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
19 июня 2026, 14:34
#
Та без проблем, а може влада зафіксувати так само вартість оренди, іпотеки, продуктів харчування і зафіксувати ще підняття всім без виключення працівникам зарплати на одну тисячу гривень щомісяця? Просто якщо ні, то всі ці фіксації перефіксації і підвищення тарифів і оплат закінчитися можуть трохи не так як хочеться нафронтникам у владі.
+
+27
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
19 июня 2026, 14:37
#
Звісно закупівля вагонів наразі є неактуальною, але на них зручніше можна завищити бюджет і через фірми прокладки по корупційних тендерах вивести в офшори гроші, це вже всі і так прекрасно розуміють, тут нічого нового, ви головне воюйте там собі подовше, а ми тут будемо гроші пилити, і податки вам піднімемо, бо нам мало, все, вільні, воюйте собі там далі, холопи.
+
+14
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
19 июня 2026, 15:01
#
Прокинувся? Ти ж скакав за цих олігархів, тепер жалієшся? Привикай платити по європейськи. а то позвикали нашару їздити!
+
0
vt313
vt313
19 июня 2026, 16:13
#
Https://balans.gukv.gov.ua/output/?zvit=1&kod_form=6622&kod_kl=5&kod_zm=0&kod_obj=2373&d=192

Можна обійтись символічним підняттям тарифу.
І піднімати його кожного року.
+
+15
Romanenkas17
Romanenkas17
19 июня 2026, 16:13
#
В європі давно від 4 єврів, чого ви, ще рости і рости до європейського рівня))
+
0
kadaad1988
kadaad1988
19 июня 2026, 18:08
#
Опять двадцать пять? Во первых сразу нужно вспомнить об уровнях зарплат в Европе, стоимость проездных, например в Германии, про вообще бесплатный проезд у прибалтов.
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