30 гривен — не предел: проезд в киевском метро может подорожать еще больше из-за новых вагонов

Киевский городской совет поддержал решение о привлечении кредита в размере 150 миллионов евро , которые будут направлены на модернизацию инфраструктуры подземки и закупку 50 новых вагонов. Глава фракции «Слуга народа» в Киевсовете Андрей Витренко в эфире Новости.LIVE заявил, что новые долговые обязательства города заложат в тариф, из-за чего стоимость проезда для киевлян вырастет даже выше планируемых 30 гривен.

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Новый кредит поднимет тариф выше 30 гривен?

Витренко отметил, что его политсила выступила против этого решения из-за финансовых рисков для пассажиров.

По его словам, заложенные КГГА планы повысить стоимость поездки до 30 гривен — это не предел, поскольку расходы на обслуживание европейского кредита впоследствии переведут на плечи горожан.

«Следующим шагом после 30 гривен будет еще включение этой модернизации в тариф на Киевский метрополитен. Так что проезд может подорожать еще сильнее, особенно в подземке», — предупредил Витренко.

Депутат также добавил, что во время тяжелой ситуации в энергетике закупка вагонов «несвоевременна», ведь сейчас столица должна фокусироваться на усилении энергостойкости. Кроме того, он призвал привлечь к контролю закупок независимых экспертов во избежание монополизации рынка поставщиками и занижения затрат на последующий сервис техники.

Удар по карманам

Со своей стороны депутат от «Европейской Солидарности» Леонид Емец отметил, что стремительный рост стоимости проезда станет критическим ударом по бюджетам обычных киевлян, которые ежедневно ездят на работу.

По расчетам депутата, если человек пользуется метрополитеном хоть несколько раз в день, суммарные расходы на транспорт могут возрасти до десятка тысяч гривен.

«Это от 23 до 46 тысяч гривен в год только на метро», — подсчитал Емец.

Он подчеркнул, что больше всего пострадают работники бюджетной сферы — медики, учителя и социальные служащие, для которых подземка является основным способом передвижения. Для них новые тарифы означают потерю двух или трех месячных окладов в год. То есть людям придется отдавать треть заработанного только за возможность доехать до рабочего места.

Напомним

«Минфин» писал, что Киевская городская государственная администрация обнародовала экономическое обоснование планируемого повышения стоимости проезда в коммунальном общественном транспорте столицы до 30 гривен за одну поездку.

Ранее в киевском метро полностью отказались от касс с наличными — с 28 апреля 2026 года закрыли последние три пункта продажи билетов.