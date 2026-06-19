Экономика Украины сократилась на 0,6% в первом квартале: НБУ назвал причины и дал прогноз

В первом квартале 2026 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины сократился на 0,6% в годовом исчислении (г/г). По сравнению с предыдущим кварталом падение составило 0,7% с учетом сезонного фактора. Об этом свидетельствуют данные Госстата, прокомментированные Национальным банком Украины.

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По данным регулятора, такая динамика обусловливалась дефицитом электроэнергии из-за разрушения инфраструктуры ввиду масштабных российских атак, низких расходов бюджета на фоне задержек с внешним финансированием, а также аномально холодной погодой.

Наибольшие потери экономика понесла в первой половине квартала, тогда как в дальнейшем ситуация в энергосистеме постепенно улучшилась благодаря более теплой погоде и частичному восстановлению мощностей.

Фактические темпы роста реального ВВП оказались незначительно ниже предыдущей оценки Госстата, учтенной в Инфляционном отчете Национального банка за апрель 2026 года (-0,5% г/г).

Отрицательный вклад чистого экспорта в рост ВВП расширился

Рост физических объемов импорта ускорился до 15,6% г/г в условиях дальнейшего расширения спроса на отдельную продукцию машиностроения, растаможки природного газа, активного ввоза энергетического оборудования и увеличения закупок нефтепродуктов на фоне энергодефицита. Кроме того, увеличился импорт сельскохозяйственной техники и товаров промежуточного потребления в рамках подготовки к весенней посевной кампании.

Рост физических объемов экспорта возобновился (1% г/г), прежде всего, благодаря наращиванию экспорта кукурузы и масла, однако его темпы существенно отставали от роста импорта. Как следствие, отрицательный вклад чистого экспорта в изменение реального ВВП расширился по сравнению с предыдущим кварталом до 8 процентных пунктов (п.п.).

Инвестиционная активность снизилась

Валовое накопление основного капитала в годовом исчислении сократилось на 7,9% г/г, что сформировало отрицательный вклад в изменение реального ВВП на уровне 1,5 в. п. Низкая инвестиционная активность была обусловлена сокращением капитальных расходов бюджета (на 33,6% г/г) на фоне ограниченности бюджетных ресурсов, а также неблагоприятными погодными условиями.

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Внутренний спрос оставался устойчивым, что сдерживало понижение ВВП

Частное потребление обеспечило наибольший положительный вклад в изменение реального ВВП — на уровне 7 в. п. Конечные потребительские расходы домохозяйств увеличились на 11% на фоне дальнейшего роста заработных плат как в частном, так и государственном секторах.

В то же время в условиях относительно жесткой фискальной политики потребление сектора государственного управления сократилось на 1,6%, сгенерировав отрицательный вклад в изменение ВВП на уровне 0,6 в. п.

Экономические результаты по видам деятельности были неравномерными

Значительный дефицит электроэнергии и регулярные атаки россии на объекты инфраструктуры Украины тормозили производственную активность в ряде отраслей. Несмотря на постепенное улучшение ситуации в конце квартала валовая добавленная стоимость (ВДС) энергетического сектора сократилась на 15,2% г/г.

Постоянные атаки на логистическую инфраструктуру привели к дальнейшему падению в сфере транспорта (на 9,4%). Кроме того, на фоне сокращения бюджетного финансирования, перебоев с электроснабжением и дальнейшего роста производственных издержек произошло сокращение в строительстве (на 4,5%).

В то же время перерабатывающая промышленность в дальнейшем росла (на 1,9% г/г), несмотря на сложную безопасность и энергетическую ситуацию. Этому способствовали активная переработка масличных культур, наращивание производства оборонного назначения, металлопродукции для строительства и энергетического оборудования.

Также увеличилось ВДС добывающей промышленности (на 2% г/г) благодаря восстановлению производственных мощностей и эффекту низкой базы сравнения в прошлом году, когда происходили масштабные разрушения газодобывающей инфраструктуры Украины россией.

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Устойчивый внутренний спрос поддержал рост в торговле (на 5,5% г/г) и ряде секторов услуг, в частности, возобновился рост ВДВ финансовой деятельности (на 15,5%). Несмотря на уменьшение государственного потребления, возрос ВДС здравоохранения (на 5,7% г/г), а также госуправления и обороны (на 2,8%). В то же время, ВДВ образования сократилась на 4,8%.

Учитывая сезонный характер производства продукции растениеводства, в I квартале ВДВ сельского хозяйства формировался исключительно за счет животноводства. Так, рост в отрасли составил 0,1% г/г благодаря наращиванию производства продукции в птицеводстве. В то же время, ситуация в других подотраслях животноводства оставалась неоднородной под влиянием последствий войны и эпизоотических рисков.

Прогноз

По оценкам НБУ, экономика вернется к росту уже по результатам ІІ квартала 2026 года, однако темпы восстановления будут сдержанными из-за последствий российской агрессии и войны и на Ближнем Востоке

Экономический рост поддержат устойчивый потребительский спрос, дальнейшие инвестиции в оборонный комплекс и постепенное восстановление производственных мощностей. В то же время восстановление экономики будет более сдержанным, чем в прошлом году из-за высоких затрат бизнеса на энергообеспечение, сохранения дефицита электроэнергии и меньших фискальных стимулов.