Goldman Sachs снизил прогноз по золоту на $500

Goldman Sachs пересмотрел прогноз цены золота на конец года с $5 400 до $4 900 за унцию. Аналитики банка ожидают, что Федеральная резервная система будет удерживать процентные ставки без изменений на протяжении всего 2026 года. Об этом сообщает сайт Seeking Alpha

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Аналитики банка Лина Томас и Даан Струйвен отмечают, что, несмотря на снижение прогноза, золото все равно имеет потенциал для роста во второй половине года, но значительно скромнее, чем предполагалось ранее.

«Наш взгляд на золото остается структурно положительным, но тактически осторожным: в краткосрочной перспективе есть риски снижения, в среднесрочной — рост», — пояснили они.

ФРС на этой неделе оставила ставки неизменными, однако настроения среди представителей регулятора смещаются в сторону их повышения. Первое заседание под руководством нового главы Кевина Уорша аналитики охарактеризовали как «неожиданно жесткое», что частично снимает беспокойство по поводу независимости центробанка.

Если ФРС все же поднимет ставки, спрос на золото как защитный актив от монетарных рисков может существенно снизиться. В таком сценарии Goldman Sachs ожидает падения цены до $4 400 за унцию до конца года.

Рынок уже реагирует. В пятницу в ходе азиатских торгов золото подешевело на 1,5% — до $4 145 за унцию, зафиксировав третье недельное снижение подряд. Давление оказывают укрепление доллара и жесткие сигналы от ФРС. Серебро упало еще больше — на 2,5% до $64 за унцию.

Таким образом, после длительного ралли драгоценные металлы входят в фазу коррекции. Их дальнейшая динамика будет зависеть, прежде всего, от того, каким курсом пойдет американский центробанк.

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