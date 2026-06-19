SpaceX предупреждает, что европейский спутниковый план может помешать Starlink в Украине

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Заявление компании было опубликовано в преддверии конференции по управлению спектром спутниковых сетей в Брюсселе. Ключевая претензия Маска состоит в том, что ЕС планирует запустить диапазон частот, которые «фактически непригодны для использования». Это противоречит предыдущим международным регуляторным договоренностям и будет несовместимо с глобальными обязательствами Евросоюза.

Какие изменения предлагает Еврокомиссия

В мае европейские регуляторы обнародовали план распределения двухгигагерцового диапазона: треть доступных частот получат компании за пределами Европы, остальные зарезервированы для операторов из Евросоюза. Фактически это закрывает иностранным компаниям, включая SpaceX, доступ к предоставлению спутниковых услуг правительствам стран блока.

Отдельно ЕС продвигает свой спутниковый проект IRIS². Это консорциум, в который входит, в частности, люксембургская компания SES. Гибридная система с зарезервированными частотами для IRIS², по оценке SpaceX, может создавать помехи для уже работающей в Украине Starlink .

SpaceX и американская AST SpaceMobile сотрудничают с европейскими телекоммуникационными операторами, потому что не имеют права самостоятельно предоставлять услуги прямой связи с мобильными устройствами. Новые правила ЕС усложнят эту модель.

SpaceX предупреждает: если план вступит в силу, Европа рискует остаться без полноценных спутниковых сервисов для мобильных устройств, а Украина — без полноценной связи на поле боя. Еврокомиссия пока не комментирует эту проблему.

Предложенные правила должны пройти согласование с национальными правительствами и Европарламентом.

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