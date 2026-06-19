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19 июня 2026, 10:12 Читати українською

BMW снизила прогноз прибыли: давление китайских производителей испытывает вся Европа

BMW просмотрела годовой прогноз операционной маржи автомобильного подразделения с 4−6% до 1%. Причина — резкий спад продаж в Китае и экономические последствия ближневосточного конфликта. Акции компании после этого объявления упали до самого низкого уровня с 2020 года. Об этом сообщает The Next Web.

BMW просмотрела годовой прогноз операционной маржи автомобильного подразделения с 4−6% до 1%.

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За первые пять месяцев года поставки BMW в Китай сократились на 17,6%. Немцев вытесняют местные бренды BYD, Xiaomi, NIO, предлагающие схожие технологии по значительно более низким ценам. К 2025 году именно китайский рынок обеспечивал около половины операционной прибыли как BMW, так и Mercedes-Benz.

Похожая картина наблюдается во всей области:

  • Porsche сократила поставки в Китай с 93 300 автомобилей в 2022 году до примерно 41 900 в 2025-м.
  • Операционная прибыль Volkswagen от совместных предприятий в Китае в прошлом году упала почти вдвое — до 958 млн. евро, а в 2026 году компания ожидает вообще лишь 200−600 млн. евро прибыли.

Читайте также: Немецкие автогиганты под угрозой: BMW, Mercedes и Volkswagen могут «не дожить» до 2030 года

Китайский автопром захватывает Европу

Производственные излишки, накопленные в Китае из-за замедления внутреннего рынка, направляются на экспорт. Доля китайских производителей в Европе выросла почти с нулевой в 2021 году до около 10% и приближается к 16% в сегменте электромобилей и гибридов.

Китайские компании действуют хитро. Geely уже использует заводы Volvo в Европе, обходя таможенные барьеры ЕС. BYD приступила к пробному производству на новом предприятии в Венгрии.

Китайские автопроизводители спешат закрепиться в Европе, пока это относительно просто. Дело в том, что ЕС готовит Закон о промышленном ускорении, который существенно усложнит крупные иностранные инвестиции.

По проекту документа, вложения более 100 млн евро из стран, доминирующих в производстве электромобилей и аккумуляторов, потребуют отдельного регуляторного одобрения. К тому же инвесторам могут выдвинуть отдельные условия относительно структуры собственности, защиты интеллектуальной собственности, количества рабочих мест в ЕС и доли местных поставщиков.

Читайте также: BYD захватил топ продаж: какие китайские авто украинцы выбирали в прошлом месяце

Чем может ответить Европа

Брюссель предложил запустить Закон о промышленном ускорении: госзакупки будут субсидироваться только для автомобилей, собранных в ЕС с долей местных компонентов не менее 70%.

Некоторые производители выбирают другой путь — партнерство. В мае Stellantis и Dongfeng объявили о создании совместного предприятия: электромобили китайской марки будут производиться на французском заводе в Ренне.

Но Китай все равно побеждает в себестоимости. BYD контролирует собственную цепочку поставки батарей, производит собственные полупроводники и работает в масштабах, недоступных ни одному европейскому конкуренту.

Поэтому ценовая пропасть между продуктами будет только углубляться.

Преимущества оформления полиса ОСАГО на «Минфине»

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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