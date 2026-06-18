Рада разблокировала 1,56 трлн грн дополнительных расходов на оборону

Верховная Рада Украины отклонила все семь блокирующих постановлений, препятствовавших подписанию законопроекта № 15224 о внесении изменений в государственный бюджет на 2026 год. Настоящий документ предусматривает увеличение финансирования сектора безопасности и обороны на 1,56 трлн грн. Об этом стало известно на внеочередном заседании парламента в четверг, 18 июня.

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Ни одна из инициатив об отмене результатов голосования не набрала необходимых 226 голосов. Сразу после этого спикер Рады Руслан Стефанчук подписал закон и направил его на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Почему голосование пытались заблокировать

Авторами блокирующих постановлений выступили представители фракций «Европейская солидарность» (в том числе Ирина Геращенко, Артур Герасимов, Нина Южанина) и «За будущее» (Анна Скороход).

Оппозиционные депутаты выразили обеспокоенность тем, как именно будут распределяться средства. По их мнению, финансирование, направленное в резервный фонд, Кабмин может потратить без четкого целевого назначения.

Депутаты отметили проблему денежного довольствия военнослужащих, на которое, по их словам, пока не хватает ресурсов.

Нина Южанина сослалась на отчет Счетной палаты за первый квартал 2026 года, где указывалось на необходимость упорядочения расходов и недопустимость использования резервного фонда запланированным правительством способом.

Кроме того, народный депутат Ярослав Железняк (фракция «Голос») подверг критике правительство за продолжение финансирования программы «Национальный кэшбек» на фоне нерешенных вопросов с повышением зарплат военным и обеспечением реформы армии.

Почему задержка закона была критической

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подчеркнул, что отмена или длительное затягивание подписания этого закона имело бы негативные последствия для обороноспособности страны.

По словам спикера, блокировка привела бы к тому, что Украина могла вовремя не получить средства от Европейского Союза, за счет которых преимущественно и покрываются эти дополнительные расходы (речь идет о ссуде Ukraine Support Loan — USL).

Министр обороны Михаил Федоров на своей странице в Facebook отметил, что это решение позволит своевременно привлечь финансовую помощь Европейского Союза и направить дополнительные средства на выплату денежного довольствия военнослужащим, а также на закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники и боеприпасов для нужд Сил обороны.

Напомним

«Минфин» писал, что Верховная Рада одобрила этот законопроект во втором чтении и в целом еще 10 июня 2026 года — тогда документ поддержали 242 народных избранника.

Что меняется в расходах

Оборона и безопасность

Ключевое изменение — существенное увеличение финансирования сектора безопасности и обороны. Рост составит 1,56 трлн гривен (общий ресурс на оборону и безопасность с учетом проекта изменений будет составлять 4,367 трлн грн):

+1,397 трлн грн на повышение обороноспособности и безопасности государства (это деньги, которые Украина получит по ссуде ЕС в этом году на оборонные нужды. Отражаются в новой отдельной программе по специальному фонду),

+152,26 млрд грн для обеспечения ВСУ (это преимущественно денежное довольствие),

+14,58 млрд грн — на пополнение резерва средств для сектора безопасности и обороны (программа Минфина, из которой они закрывают первоочередные потребности),

+3,15 млрд грн на развитие ОПК (средства специального фонда за счет увеличения поступлений от «военного НДФЛ»),

+2,13 млрд грн для Госспецтранспорта (под Минобороны),

+9,91 млрд грн для Нацгвардии (здесь денежное довольствие и оружие вместе),

+6,79 млрд грн для Государственной пограничной службы (также),

+4,8 млрд грн для Госспецсвязи (дроны),

+2,47 млрд грн для СБУ (преимущественно денежное довольствие),

+1,83 млрд грн для ГУР МО (денежное довольствие и оружие),

+ 7,8 млн грн для СВР.

В законопроекте также отражены два важных новшества:

Предусматривается зачисление военного сбора с 01.07.2026 в специальный фонд госбюджета и направление его на денежное довольствие военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

По предложению Минобороны, поступления от вывозной пошлины на товары военного назначения и двойного использования, после введения, будут направляться на закупку и модернизацию вооружения, развитие оборонно-промышленного комплекса, внедрение новых технологий и денежное обеспечение военных.

Устойчивость регионов на зиму 2026/27

Отдельной новой бюджетной программой будет предусматриваться 40 млрд. грн. на реализацию Комплексных планов устойчивости регионов и отдельных городов.

Главная цель — защитить людей от последствий возможных атак на энергетическую инфраструктуру, обеспечить прохождение осенне-зимнего сезона 2026/27 года и бесперебойное предоставление коммунальных услуг.

Средства будут направляться на:

инженерно-техническая защита объектов критической инфраструктуры

распределение тепловой генерации (блочно-модульные котельные)

распределение генерации электрической энергии (когенерационные установки)

резервные источники питания для объектов тепло- и водоснабжения

Резервный фонд

В Резервный фонд государственного бюджета будет дополнительно направляться 40 млрд гривен. Эти средства предназначены для финансирования непредвиденных мер в условиях военного положения — в частности, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных вооруженной агрессией РФ.

Ранее «Минфин» писал, что члены профильного комитета подробно проанализировали правительственные предложения и рекомендовали парламенту внести ряд изменений в действующий закон о госбюджете.

В частности, предлагалось:

рассчитывать должностные оклады работников НАБУ на основе прожиточного минимума в 3328 гривен (вместо ранее предлагаемых 3028 гривен), но в пределах общего задекларированного бюджета Агентства;

обязать Кабмин возобновить работу Государственного дорожного фонда в 2027 году в размере 25% поступлений;

перераспределить 10 миллионов гривен на нужды аппарата Госрыбагентства (эти средства будут направлены на хозяйственные нужды, а не на заработные платы) без увеличения общего финансирования учреждения;

выделить дополнительно 559,1 миллионов гривен на аппарат Минэнерго за счет средств Резервного фонда;

направить из Резервного фонда 127,5 миллиона гривен на программы по ликвидации неработающих шахт;

добавить 46,1 миллиона гривен на обеспечение деятельности Госэнергонадзора также за счет Резервного фонда;

выделить Государственному агентству по управлению зоной отчуждения дополнительно 599,1 миллиона гривен, из которых львиная доля (525,1 миллиона гривен) пойдет на обслуживание объекта «Укрытие»;

перераспределить 95 миллионов гривен в пользу Национального комитета спорта инвалидов, не превышая общий объем расходов Минмолодежьспорта.

Также народные депутаты отдельно проголосовали за выделение дополнительных 1,4 миллиарда гривен, которые пойдут на выплаты денежного довольствия для сотрудников Службы судебной охраны.