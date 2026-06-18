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18 июня 2026, 16:22 Читати українською

«Киевстар» планирует выйти на украинский рынок облигаций

Крупнейший мобильный оператор страны рассматривает возможность пробного размещения облигаций на отечественном рынке. Об этом заявил президент и CEO компании Александр Комаров во время происшествия «УП 100 Бизнес» в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.

Крупнейший мобильный оператор страны рассматривает возможность пробного размещения облигаций на отечественном рынке.

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По его словам, если у «Киевстара» возникнет потребность в гривневом или валютном финансировании, инструмент облигаций может стать реальным решением. Поэтому компания готова его попробовать в ближайшее время.

«Я вижу эту возможность и не вижу никаких ограничений», — сказал Комаров.

Он напомнил, что у «Киевстара» уже есть опыт работы с долговыми обязательствами: в свое время компания привлекала около $250 млн и выполнила все обязательства вовремя. При этом «Киевстар» никогда не кредитовался под залог активов только под собственные обороты.

По мнению Комарова, выход на рынок облигаций позволит компании реализовывать стратегию развития вне зависимости от текущего уровня собственной ликвидности.

СЭО также выразил осторожный оптимизм относительно регуляторной среды, отметив положительные сдвиги в работе Национальной комиссии по ценным бумагам. Он надеется на упрощение механизмов привлечения капитала.

Очень символично, что его слова прозвучали именно в тот день, когда в Верховную Раду поступил законопроект об упрощении регистрации непубличных выпусков акций.

Финансовые результаты компании подкрепляют амбиции: в первом квартале 2026 года «Киевстар» увеличил консолидированный показатель EBITDA на 28,5% — до 7,5 млрд грн, а выручка выросла на 31,3%, достигнув 13,9 млрд грн.

Читайте также: «Киевстар» разрабатывает механизм «народного IPO» для украинских инвесторов

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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