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18 июня 2026, 14:17 Читати українською

Украинцы массово берут кредиты: майский прирост стал вторым самым большим в истории

В мае 2026 года объем банковских гривневых кредитов, выданных населению, вырос на 12,27 млрд грн. Это второй по размеру месячный прирост за всю историю наблюдений. Больший показатель фиксировали только в марте 2026 года. В то же время кредитование населения в валюте фактически остается остановленным, поэтому основная нагрузка приходится именно на гривневые ссуды. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

В мае 2026 года объем банковских гривневых кредитов, выданных населению, вырос на 12,27 млрд грн.

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Кредиты растут быстрыми темпами

С начала года украинцы увеличили объем гривневых кредитов на 44,28 млрд грн. Для сравнения это примерно соответствует приросту за девять месяцев 2024 года или за семь месяцев 2025 года.

Общий объем гривневых кредитов населения с начала года составил 376,25 млрд грн.

Несмотря на активный рост спроса на ссуды, ставки по кредитам остаются относительно стабильными — около 36,7% годовых.

О чем свидетельствует такая динамика

Стремительный прирост кредитования может свидетельствовать о нескольких тенденциях. С одной стороны, он отмечает рост потребительского спроса и усиление инфляционных ожиданий. Население может активнее покупать кредиты, ожидая дальнейшего роста цен.

Не считая того, таковая динамика может служить сигналом ослабления денежных возможностей домохозяйств. Часть украинцев все чаще вынуждена покрывать текущие расходы или крупные покупки за счет заемных средств.

Это происходит на фоне оттока валюты со счетов и депозитов населения, что может свидетельствовать об изменении финансового поведения украинцев: сбережения сокращаются, в то время как потребность в кредитах растет.

Контекст

В мае на валютных счетах и депозитах населения был зафиксирован самый большой за последние 28 месяцев отток средств — $101 млн. На этом фоне активный рост гривневого кредитования может являться дополнительным сигналом давления на бюджеты домохозяйств.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
kadaad1988
kadaad1988
18 июня 2026, 15:04
#
Народ начал брать кредиты на оплату комуналки и покупку продуктов.
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0
nitrous2000
nitrous2000
18 июня 2026, 15:19
#
Чушь, брать кредиты просто выгодней. А именно плату частями под 0% с учетом того что гривня просядет и товар подорожает, а платить надо по старой цене
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