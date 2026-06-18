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18 июня 2026, 13:48 Читати українською

В Польше с июля усилят контроль за трудовыми договорами: что изменится для украинцев

С 8 июля 2026 г. в Польше заработают обновленные правила проверки гражданско-правовых договоров. Национальная инспекция труда (PIP) получит расширенные возможности. Теперь инспекторы будут оценивать не только текст подписанных соглашений, но и то, как сотрудничество реально происходит на практике. Об этом сообщает сайт Grant Thornton.

С 8 июля 2026 г.

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Какие договоры будут проверять

Под усиленный контроль попадут договоры доверенности, договоры на выполнение конкретных работ, а также широко распространенные контракты B2B между предпринимателями. Инспекторы будут проверять, не скрывает ли такой договор фактические трудовые отношения.

Определять это будут по трем критериям одновременно:

  1. Выполняет ли человек работу лично?
  2. Есть ли у него непосредственный руководитель?
  3. Определены ли место и время работы самим предпринимателем?

Если все три признака присутствуют, отношения могут быть признаны трудовыми независимо от того, как называется договор.

Как будет работать новая система

Контроль будет двухэтапным.

Сначала инспектор выдает предписание об устранении нарушений. Если работодатель его игнорирует, дело либо передается в суд по трудовым спорам, либо районный инспектор труда принимает административное решение о принудительном переводе договора в статус трудового. Такое решение можно обжаловать, но в редких случаях оно подлежит немедленному исполнению.

В PIP отмечают: цель реформы — не штрафовать бизнес, а привести трудовые отношения в соответствие с законодательством.

Цифровой контроль и межведомственный обмен данными

Реформа также подразумевает активное использование цифровых инструментов. Для выявления нарушений инспекторы получат доступ к базам данных Управления социального страхования (ZUS), Национальной налоговой администрации и системам учета счетов-фактур.

Это позволит автоматически отслеживать подозрительные схемы. Например, когда один человек долгое время выставляет счета исключительно одному заказчику или когда компания массово переводит штатных работников на контракты B2B.

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Что это значит для украинцев, работающих в Польше

Изменения касаются и украинцев, которые сейчас живут в Польше и оформлены по гражданско-правовым договорам или работают как предприниматель в формате B2B.

Если украинец фактически выполняет работу в условиях, характерных для трудовых отношений (по расписанию под руководством руководителя, на рабочем месте работодателя), но при этом оформлен как подрядчик, такой договор может быть признан трудовым.

С одной стороны, это влечет обязательные отчисления в ZUS. С другой — оплачиваемый отпуск, больничные и другие социальные гарантии.

Для части украинских работников это может стать преимуществом: они получат полноценную социальную защиту. С другой стороны, работодатели, которые не захотят официально оформлять трудовые отношения, могут пересмотреть условия сотрудничества или даже отказаться от таких контрактов.

Украинцам, работающим в Польше по любым договорам гражданско-правового характера, следует уже сейчас внимательно изучить условия своего соглашения и проконсультироваться с юристом или обратиться в PIP за разъяснениями. Новые правила предполагают такую возможность в официальном порядке.

Читайте также: Украинцы покидают Польшу: кто занимает их рабочие места и будет ли путь назад

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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