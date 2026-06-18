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18 июня 2026, 11:12 Читати українською

ЕС может ограничить прием украинцев призывного возраста

Еврокомиссия готовит предложение о продлении временной защиты для украинцев в ЕС, но с возможными ограничениями для мужчин призывного возраста. Об этом сообщило издание Spiegel со ссылкой на письмо Урсулы фон дер Ляен, которое цитируют агентства dpa и AFP.

Еврокомиссия готовит предложение о продлении временной защиты для украинцев в ЕС, но с возможными ограничениями для мужчин призывного возраста.

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Что известно

По словам журналистов, в документе отмечается, что Еврокомиссия предложит продлить временную защиту для людей, спасающихся от войны России против Украины. В то же время, сферу действия механизма планируют сузить так, чтобы продолжение защиты «не подрывало способность Украины к самообороне».

Издание отмечает, что это может свидетельствовать о намерении усложнить въезд в ЕС, прежде всего, для мужчин призывного возраста. В то же время, фон дер Ляен не привела никаких конкретных деталей будущего предложения.

Читайте: ЕС планирует продлить временную защиту для украинцев до 2028 года, но мужчины под вопросом

В начале июня министры внутренних дел стран ЕС обсуждали этот вопрос. По данным dpa, поддержку получила идея исключить из действия директивы о приеме беженцев украинцев от 23 до 60 лет.

Сейчас украинские беженцы в ЕС пользуются защитой Директивы о массовом наплыве. Их заявления не рассматриваются индивидуально, а действующие правила будут действовать до 4 марта 2027 года. За это время статус временной защиты в странах Евросоюза получили более 4,3 миллионов украинцев.

В последние месяцы некоторые страны уже сокращают помощь украинским беженцам. В Польше с марта уменьшили социальные выплаты, а в Германии новоприбывшие украинцы с апреля 2025 года больше не получают гражданскую помощь и подпадают под низшие выплаты по закону об искателях убежища.

Напомним

Как писал «Минфин», Украина разрабатывает стратегию реагирования на случай, если срок действия европейских льготных условий иссякнет, а людям придется массово определяться со своим будущим.

По данным Министерства социальной политики, семьи и единства Украины, ведомство объявило о старте общественных консультаций по проекту правительственного распоряжения.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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+30
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
18 июня 2026, 11:40
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Дуже тупе рішення, ну будуть такі біженці йти не в ЄС, а в будь-яку іншу країну, наче країн мало, і будуть там піднімати потім економіку, от і все. Просто щоб це все не дійшло до того, що українці почнуть масово тікати на росію, бо з росії можна виїхати потім українцю куди завгодно, а з україни не виїдуть вони, особисто знаю такі випадки, коли людина з окупованих після 2022 року територій україни виїжджала до країн ЄС через росію (рейсом через Туреччину).
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0
BigBend
BigBend
18 июня 2026, 11:59
#
Щось ЄС швидко забули про демократію та права людей, коли чоловіки — молоді українці, а не сирійці чи мусульманські терористи.
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0
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
18 июня 2026, 13:44
#
Тут важливо ще розуміти контекст, бо ЄС просто не хоче платити дотаціями тим, хто не працює, не вчить мову і тд, а якщо чоловік вибрався з концтабору потужності і при цьому вже знає/вчить мову, не прагне взагалі ніяких пільг і хоче працювати і платити податки — таким в ЄС раді, в ЄС (як і усюди) не раді тим хто хоче лежати нічого не робити і отримувати гроші від держави.
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