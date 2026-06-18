В Украине планируется ввести гарантированную базовую пенсию, которую будет частично финансировать государство. При этом вторая часть выплаты будет зависеть от трудового стажа человека и суммы взносов, уплачиваемых в течение своей трудовой деятельности. Об этом сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.
В Украине могут изменить принцип начисления пенсий: детали реформы
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Что известно
Концепцию пенсионной реформы представили на заседании Совета коалиции. По ее словам, законопроект планируется подготовить к рассмотрению в Верховной Раде уже этой осенью.
Детали системы
В Кабмине считают, что такая система поможет сделать пенсионные выплаты более справедливыми. В частности, как объяснила народный депутат, сейчас часто возникает ситуация, когда люди с одинаковым стажем и зарплатой получают разные пенсии только потому, что выходили на заслуженный отдых в разные годы.
Из-за инфляции и особенностей нынешней системы размер выплат вышедших на пенсию раньше со временем существенно теряет свою ценность.
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Также правительство предлагает постепенно отказываться от нынешней модели специальных пенсий. Вместо этого их планируется перевести в профессиональные пенсионные программы. Кроме того, отдельный упор делается на развитие добровольных пенсионных накоплений, чтобы украинцы могли самостоятельно формировать дополнительные сбережения на будущее.
В ходе обсуждения депутаты подняли и ряд спорных вопросов. В частности, речь шла о так называемых «элитных пенсиях» для отдельных категорий граждан, а также о размере единого социального взноса.
По итогам встречи участники договорились продолжить работу над реформой и ускорить согласование законодательных изменений с тем, чтобы в ближайшее время вынести их на рассмотрение парламента.
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