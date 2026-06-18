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18 июня 2026, 10:15 Читати українською

В Украине могут изменить принцип начисления пенсий: детали реформы

В Украине планируется ввести гарантированную базовую пенсию, которую будет частично финансировать государство. При этом вторая часть выплаты будет зависеть от трудового стажа человека и суммы взносов, уплачиваемых в течение своей трудовой деятельности. Об этом сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.

В Украине планируется ввести гарантированную базовую пенсию, которую будет частично финансировать государство.

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Что известно

Концепцию пенсионной реформы представили на заседании Совета коалиции. По ее словам, законопроект планируется подготовить к рассмотрению в Верховной Раде уже этой осенью.

Детали системы

В Кабмине считают, что такая система поможет сделать пенсионные выплаты более справедливыми. В частности, как объяснила народный депутат, сейчас часто возникает ситуация, когда люди с одинаковым стажем и зарплатой получают разные пенсии только потому, что выходили на заслуженный отдых в разные годы.

Из-за инфляции и особенностей нынешней системы размер выплат вышедших на пенсию раньше со временем существенно теряет свою ценность.

Читайте: Государство выплатит пенсионерам сразу 10 пенсий: кто имеет право на такую выплату

Также правительство предлагает постепенно отказываться от нынешней модели специальных пенсий. Вместо этого их планируется перевести в профессиональные пенсионные программы. Кроме того, отдельный упор делается на развитие добровольных пенсионных накоплений, чтобы украинцы могли самостоятельно формировать дополнительные сбережения на будущее.

В ходе обсуждения депутаты подняли и ряд спорных вопросов. В частности, речь шла о так называемых «элитных пенсиях» для отдельных категорий граждан, а также о размере единого социального взноса.

По итогам встречи участники договорились продолжить работу над реформой и ускорить согласование законодательных изменений с тем, чтобы в ближайшее время вынести их на рассмотрение парламента.

Читайте: Пенсии с 1 июля возрастут: кому перечислят выплаты и какие суммы установят

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Ramo
Ramo
18 июня 2026, 10:47
#
Для значної частини пересічних громадян кожна наступна реформа часто означає нижчі очікувані пенсійні виплати або складніші умови їх отримання,адже мета кожної реформи це підвищення фінансової стійкості солідарної пенсійної системи. Все інше — популістичне бла-бла-бла від кабміну про потужну справедливість.
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