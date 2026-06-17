Минобороны проведет служебные проверки во всех ТЦК после инцидентов в Одесской области

Министерство обороны Украины проведет служебные проверки во всех территориальных центрах комплектования (ТЦК) после разоблачения фактов жестокого обращения с гражданами в Одесской области. Об этом сообщил заместитель министра обороны Мстислав Баник по результатам срочного совещания с Командованием Сухопутных войск.

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По словам замминистра, во время проверок максимальное внимание уделят обращениям граждан по поводу незаконного содержания, насилия и других неправомерных действий.

«Любое насилие, нарушение человеческих прав и разорение человеческого достоинства по отношению к людям, часть из которых станет нашими защитниками, категорически недопустимо, особенно на пятый год войны», — подчеркнул Баник.

Он также призвал руководство военкоматов к прозрачной коммуникации с обществом и максимальному содействию правоохранительным органам в расследовании инцидентов.

Как будут реформировать ТЦК

Баник отметил, что последние события в очередной раз подтверждают критическую назрелость радикальной реформы ТЦК, над которой сейчас работает оборонное ведомство.

Ключевые изменения, которые планирует внедрить Минобороны:

Функции ТЦК будут распределены между другими государственными учреждениями, чтобы один орган не контролировал одновременно и военный учет, и непосредственную мобилизацию.

Создание удобных хабов: Пункты, где военнообязанные ожидают прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК) или отправку в учебные центры и бригады, планируют сделать максимально человечными и удобными.

Взаимодействие с гражданами на всех этапах будет сопровождаться круглосуточной видеофиксацией (24/7) и жестким наблюдением.

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Контекст: ДБР разоблачило масштабную схему с пытками в Одесской области

Толчком к проверкам ТЦК стало громкое расследование Государственного бюро расследований. Сотрудники ДБР разоблачили в одном из районных ТЦК Одесской области масштабную противоправную схему принуждения к мобилизации.

По данным следствия, шесть должностных лиц военкомата, пытаясь искусственно улучшить показатели мобилизации, организовали незаконную доставку и содержание мужчин. В схему они привлекли трех представителей местной общественной организации, которые помогали выслеживать граждан и собирать данные.

Правоохранители задокументировали многочисленные факты жестокого обращения с потерпевшими: задержанных незаконно удерживали в помещениях центра комплектования, применяли к ним физическую силу, запугивали и оказывали психологическое давление.

Напомним

«Минфин» писал, что Министерство обороны в ближайшее время представит обновленную реформу системы территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК).