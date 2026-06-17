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17 июня 2026, 19:10 Читати українською

Бывший топ-менеджер китайской государственной компании получил смертный приговор за взятки

Суд в китайской провинции Цзянсу приговорил к смертной казни с двухлетней отсрочкой Юань Гуанюя, бывшего заместителя генерального директора China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), крупнейшего производителя шельфовой нефти и газа в Китае. Ему инкриминируют получение взяток на сумму более 152 млн юаней ($22,5 млн). Об этом сообщает China Daily

Суд в китайской провинции Цзянсу приговорил к смертной казни с двухлетней отсрочкой Юань Гуанюя, бывшего заместителя генерального директора China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), крупнейшего производителя шельфовой нефти и газа в Китае.

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По материалам дела, с 2001 по 2022 год Юань использовал свои должности в CNOOC для лоббирования интересов конкретных лиц и организаций в вопросах заключения контрактов и кадровых перемещений и получал за это вознаграждение.

Суд квалифицировал его действия как взяточничество и признал размер взяток «особо большим», а вред государственным и общественным интересам — «чрезвычайно значительным». Кроме смертного приговора с отсрочкой Юань пожизненно лишен политических прав, а все его имущество конфисковано в пользу государства.

Смягчающими обстоятельствами суд признал то, что Юань признал вину, добровольно рассказал следствию о части еще не установленных эпизодов и вернул незаконно полученные средства.

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Что означает «смертная казнь с отсрочкой»

В китайской правовой системе такой приговор на практике всегда означает пожизненное заключение. Если осужденный не совершит нового преступления в течение двухлетнего испытательного срока, казнь автоматически заменяют пожизненным лишением свободы.

За добросовестное поведение срок может быть дополнительно сокращен, но когда дело касается коррупционных статей, смягчение почти никогда не происходит.

Кто такой Юань Гуанюй

67-летний уроженец Тяньцзиня проработал в нефтяной отрасли несколько десятилетий. В августе 2016 года он вступил в должность заместителя генерального директора CNOOC, в 2019-м вышел на пенсию. В марте 2025 года в отношении него началось дисциплинарное расследование, в июле того же года он был исключен из Коммунистической партии Китая. В конце 2025 дело передали в суд.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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