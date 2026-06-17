Доллар уже выше 45 грн: аналитики дали новый прогноз курса

В июне гривна продолжает постепенно девальвироваться как на официальном, так и на наличном рынке. Доллар уже закрепляется выше психологической отметки в 45 грн на наличном рынке, тогда как евро укрепляется под влиянием внешних факторов. В ближайшие месяцы валютный рынок будет оставаться зависимым от интервенций НБУ, спроса импортеров, поведения экспортеров и ситуации на международных рынках. Об этом говорится в обзоре КИТ Group.

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Что происходит с курсом доллара

Постепенная девальвация гривны вписывается в стратегию курсовой гибкости Нацбанка. Если в начале июня официальный курс доллара составлял 44,27 грн/$, то 16 июня он вырос до 44,81 грн/$.

На межбанковском рынке 15 июня торги проходили в диапазоне 44,80−44,83 грн/$. Как и раньше, главным продавцом валюты остается Национальный банк, который сглаживает колебания и покрывает дефицит валюты на рынке.

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Наличный доллар уже выше 45 грн

Наличный рынок, как и ожидалось, сделал шаг вперед и вывел гривну за пределы психологической отметки 45 грн/$.

В начале июня курс покупки доллара находился в пределах 43,85−44,05 грн/$, а курс продажи — 44,40−44,60 грн/$. В середине месяца курс покупки вырос до 44,50−44,70 грн/$, а продажи — до 45,00−45,30 грн/$.

В то же время спреды несколько сократились — до 0,45−0,60 грн/$.

Что оказывает давление на гривну

Ключевым фактором остается повышенный спрос на валюту на межбанковском рынке. Импортеры активно покупают доллар, тогда как экспортеры не спешат продавать валютную выручку, ожидая более выгодного курса.

На наличном рынке ажиотажа нет, однако население ожидает дальнейшей девальвации, поэтому спрос на доллар постепенно растет.

Дополнительное влияние оказывают международные факторы. В частности, инвесторы следят за решениями ФРС по процентным ставкам, а также за геополитической ситуацией, которая влияет на настроения на мировых валютных рынках.

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Прогноз курса доллара

В краткосрочной перспективе, в течение 1−2 недель, базовый диапазон для доллара может составить 44,95−45,35 грн/$. Гривна может периодически возвращаться к уровню около 44,85 грн/$, однако общий тренд остается девальвационным.

В среднесрочной перспективе, в течение 2−3 месяцев, курс может находиться в пределах 45,15−45,70 грн/$.

В долгосрочной перспективе — более 6 месяцев — базовым остается сценарий постепенного ослабления гривны. Ближе к концу года доллар может преодолеть отметку 46,50 грн/$.

Среди основных факторов влияния — политика НБУ, объемы валютных интервенций, дальнейшая валютная либерализация, экспорт зерновых и ритмичность поступления международной финансовой помощи.

Что происходит с курсом евро

Евро на украинском валютном рынке вернулся к укреплению после временного спада в мае. Если в начале июня официальный курс составлял 51,55 грн/евро, то в середине месяца он вырос до 52,04 грн/евро.

Главным драйвером стало укрепление евро на международном рынке.

Наличный евро также дорожает

Наличный рынок отреагировал на укрепление евро. В начале июня курс покупки евро составлял 50,85−51,30 грн/евро, а продажи — 51,75−51,90 грн/евро.

В середине июня курс покупки вырос до 51,25−51,70 грн/евро, а продажи — до 52,25−52,55 грн/евро.

Спреды практически не изменились и остаются в пределах 0,60−0,90 грн/евро.

Что влияет на евро

На международном рынке евро укрепляется из-за изменения ожиданий инвесторов и геополитических факторов. Дополнительное влияние оказывают решения ЕЦБ по процентным ставкам, инфляция в еврозоне и ситуация на энергетических рынках.

В Украине спрос на евро остается умеренным. На наличном рынке дефицита евро нет, а продажа евро населением преобладает над покупкой.

Прогноз курса евро

В краткосрочной перспективе, в течение 2−4 недель, евро может оставаться в коридоре 52,10−52,45 грн/евро.

В среднесрочной перспективе, в течение 2−4 месяцев, при условии дальнейшего укрепления евро на международном рынке, курс в Украине может колебаться в пределах 52,20−52,60 грн/евро.

В долгосрочной перспективе, более 6 месяцев, курс евро может находиться в диапазоне 52,50−54,50 грн/евро.

Основными факторами для евро останутся решения ФРС и ЕЦБ по ставкам, динамика инфляции в США и ЕС, а также геополитическая ситуация.