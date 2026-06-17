МВД разрабатывает закон об оружии для гражданских: право на самозащиту и более жесткий контроль одновременно

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 июня 2026, 18:00 Читати українською

МВД разрабатывает закон об оружии для гражданских: право на самозащиту и более жесткий контроль одновременно

Министерство внутренних дел начало работу над законопроектом об обращении гражданского оружия. На рабочем совещании с участием народных депутатов, руководства МВД и Нацполиции, представителей Офиса Президента, СБУ, ДБР, ветеранских организаций и общественности наметили его ключевые будущие направления.

Министерство внутренних дел начало работу над законопроектом об обращении гражданского оружия.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Толчком стало поручение Президента Зеленского после теракта в Киеве 18 апреля. Он призвал пересмотреть правила применения оружия для самозащиты людей.

Читайте об этом в статье: Стрельба в Киеве: стоит ли разрешить свободное владение оружием

На совещании рассмотрели три блока вопросов:

  1. Административный: условия получения разрешения на оружие, список документов, медицинские проверки, обучение, экзамены и видеофиксация процедур. Также — контроль за соблюдением разрешительной системы и регулирование рынка оружия.
  2. Право на самозащиту: пределы применения оружия для защиты владельца и третьих лиц, ответственность владельцев, возможный пересмотр отдельных полномочий полиции.
  3. Основания и порядок обращения гражданского оружия в целом.

Министр внутренних дел Игорь Клименко подчеркнул: хотя огнестрельное оружие в Украине уже легализовано, но правила его обращения устарели и нуждаются в быстром законодательном урегулировании. Среди приоритетов — работающая процедура получения разрешения и определения пределов необходимой самообороны в уголовном законодательстве. Отдельно следует разработать механизмы извлечения оружия у владельцев с опасным для окружающих поведением или причастных к домашнему насилию.

Впереди много работы. Наша задача — наработать понятные, справедливые и безопасные правила, которые будут учитывать как право граждан, так и интересы государства.
Благодарен всем, кто присоединился к обсуждению и активно участвует в подготовительном процессе. Работаем дальше", — подытожил Министр.

Для реализации изменений требуется и соответствующая инфраструктура: стрелковые тиры и доступные для рядовых граждан системы безопасного хранения оружия.

Рабочая группа продолжит проработку согласованных позиций, которые затем поступят в профильный Комитет Верховной Рады. Конкретные сроки принятия закона пока не называют.

Читайте также: Украинцы сгенерировали более 90 000 разрешений на оружие из-за «Действия»

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+29
BigBend
BigBend
17 июня 2026, 18:10
#
Як можна довірити розробляти закон «некомбатантам», «не готували до війни», які втікають від цивільного карабіна? Мусорам в суспільстві ніхто не довіряє!
+
+15
vfp
vfp
17 июня 2026, 19:00
#
«підкреслив: хоча вогнепальна зброя в Україні вже легалізована, «
зрада — народ хоче короткоствол, а вони про що?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами