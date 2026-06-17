МВД разрабатывает закон об оружии для гражданских: право на самозащиту и более жесткий контроль одновременно

Министерство внутренних дел начало работу над законопроектом об обращении гражданского оружия. На рабочем совещании с участием народных депутатов, руководства МВД и Нацполиции, представителей Офиса Президента, СБУ, ДБР, ветеранских организаций и общественности наметили его ключевые будущие направления.

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Толчком стало поручение Президента Зеленского после теракта в Киеве 18 апреля. Он призвал пересмотреть правила применения оружия для самозащиты людей.

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На совещании рассмотрели три блока вопросов:

Административный: условия получения разрешения на оружие, список документов, медицинские проверки, обучение, экзамены и видеофиксация процедур. Также — контроль за соблюдением разрешительной системы и регулирование рынка оружия. Право на самозащиту: пределы применения оружия для защиты владельца и третьих лиц, ответственность владельцев, возможный пересмотр отдельных полномочий полиции. Основания и порядок обращения гражданского оружия в целом.

Министр внутренних дел Игорь Клименко подчеркнул: хотя огнестрельное оружие в Украине уже легализовано, но правила его обращения устарели и нуждаются в быстром законодательном урегулировании. Среди приоритетов — работающая процедура получения разрешения и определения пределов необходимой самообороны в уголовном законодательстве. Отдельно следует разработать механизмы извлечения оружия у владельцев с опасным для окружающих поведением или причастных к домашнему насилию.

Впереди много работы. Наша задача — наработать понятные, справедливые и безопасные правила, которые будут учитывать как право граждан, так и интересы государства.

Благодарен всем, кто присоединился к обсуждению и активно участвует в подготовительном процессе. Работаем дальше", — подытожил Министр.

Для реализации изменений требуется и соответствующая инфраструктура: стрелковые тиры и доступные для рядовых граждан системы безопасного хранения оружия.

Рабочая группа продолжит проработку согласованных позиций, которые затем поступят в профильный Комитет Верховной Рады. Конкретные сроки принятия закона пока не называют.

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