Соглашение между США и Ираном не решит энергетические проблемы Европы

Прогресс в переговорах между Вашингтоном и Тегераном спровоцировал настоящий фурор на мировых биржах: фондовые рынки пошли вверх, а цены на нефть и газ снизились до минимума начала весны. Однако эксперты предостерегают от преждевременной эйфории. Даже если промежуточное мирное соглашение будет окончательно подписано, европейский энергетический кризис никуда не исчезнет. Об этом сообщает Politico.

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Среди главных причин для тревоги: неопределенность безопасности в Ормузском проливе, ожесточенная конкуренция за сжиженный природный газ (СПГ) и разрушение инфраструктуры, на восстановление которой понадобятся годы.

Мгновенное падение цен

Поскольку европейские тарифы напрямую зависят от глобальной конъюнктуры, первым и наиболее ощутимым следствием перемирия стало снижение стоимости сырья. Риски новых физических атак на танкеры и терминалы существенно уменьшились, что сразу отразилось на биржах:

Европейский стандарт Brent упал ниже отметки 80 евро за баррель — это самый низкий уровень с начала марта.

Котировки голубого топлива в Европе опустились до минимумов середины апреля.



Сегодня, 17 июня, по состоянию на 09:30 оба бенчмарка снизились примерно на 0,2%. Фьючерсы на нефть марки Brent упали на $0,15 до $78,81 за баррель, а американская нефть West Texas Intermediate (WTI) снизилась на $0,12 до $75,93 за баррель. Об этом сообщает Reuters.

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Аналитики исследовательской компании Kpler добавляют оптимизма: повреждения нефтяной инфраструктуры оказались некритичны. Для возобновления экспорта может потребоваться всего около шести недель, причем быстрее всего добычу начнет наращивать именно Иран.

из-за войны и закрытие Ормузского пролива мировой рынок недополучал около 12 млн баррелей нефти ежедневно. По прогнозам Kpler, в случае соблюдения условий соглашения этот дефицит сократится до 2,6 млн баррелей уже к концу августа, а Ирак и Кувейт смогут вернуться к довоенным объемам поставок в декабре. Это также снимет напряжение с рынка авиационного горючего, которое Европа вынуждена экспортировать из США и Нигерии.

«Мы далеко не в безопасности. Текущее снижение цен достаточно ограничено и на самом деле только продолжает тренд, который начался еще с первыми слухами о мирных переговорах. Цены все еще очень далеки от довоенного уровня», — комментирует Дэниел Крал, главный экономист Oxford Economics.

Аналитики подчеркивают, что сейчас подписан только меморандум о взаимопонимании, а не финальный документ. Впереди — сложные споры не только относительно судоходства, но и будущего иранской ядерной программы.

Кроме геополитики есть сугубо технические задержки. Карстен Бжески, директор макроэкономического департамента банка ING, напоминает: понадобится немало времени, чтобы просто разминировать Ормузский пролив, который Иран заминировал в феврале. Кроме того, страховым компаниям следует заново оценить убытки и рассчитать суммы премий для судов.

«В этом контексте нынешняя реакция рынка выглядит слишком хорошей, чтобы быть правдой», — добавляет он.

Единственное, что безоговорочно подтверждает серьезность намерений — это позиция Тегерана. После десятков громких заявлений презилдента США Дональда Трампа о «соглашениях», это первый случай, когда факт договоренностей официально подтвердила и иранская сторона.

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Главный камень преткновения

Наибольшей проблемой остается вопрос пошлины за проход через Ормузский пролив. Трамп поспешно заявил, что коридор откроется немедленно и будет полностью бесплатным. Однако впоследствии Белый дом смягчил риторику после заявлений из Ирана, где настаивают на введении так называемого «сбора за обслуживание».

Для судовладельцев это критический момент. Опросы Kpler показывают, что большинство крупных компаний (в том числе гигант Maersk) отказываются отправлять свои танкеры в пролив, если Иран введет пошлину. В акватории заблокировано 118 загруженных судов, которые могут выйти в кратчайшие сроки, создав одноразовый приток ликвидности.

Однако восстановление регулярного трафика будет происходить крайне медленно — до 12 танкеров в день в месяц, что вдвое меньше довоенных показателей. Напомним, что в конфликт через этот узел проходила пятая часть мировых поставок нефти и газа.

Ожесточенное сражение за газ: фактор Китая и аномальная жара

Даже при полной стабилизации в Персидском заливе Европе придется выдержать жесткую конкуренцию с Азией за сжиженный природный газ (СПГ) на протяжении всего лета.

Во-первых, из-за войны европейские страны существенно отстают от утвержденных графиков заполнения газовых хранилищ на зиму. Чтобы настичь план, ЕС придется агрессивно перебивать ценовые предложения азиатских покупателей.

Во-вторых, спрос в Азии обещает быть рекордным. Метеорологическое явление «Супер Эль-Ниньо» может принести экстремальную жару, что заставит азиатские страны массово сжигать газ для обеспечения работы кондиционеров.

В третьих, на рынок возвращается Китай. Крупнейший в мире импортер энергоресурсов во время войны почти не покупал нефть и газ на внешних площадках, обеспечивая себя за счет колоссальных внутренних резервов, что сдерживало мировые цены. Открытие пролива вынудит Пекин начать масштабное пополнение стратегических запасов. Этот фактор создаст жесткий «ценовой пол», ниже которого мировые котировки энергоносителей просто не смогут упасть.