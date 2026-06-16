Абоненты «Киевстара» получат подробные карты и быстрые мессенджеры от Starlink

Украинские абоненты Киевстара получили возможность пользоваться мессенджерами и картографическими сервисами через спутниковую сеть Starlink даже там, где полностью отсутствует наземная связь. О запуске режима Light Data в рамках проекта Starlink Direct to Cell сообщает издание dev.ua.

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Новый этап развития спутниковой связи

Компания официально объявила о расширении функционала спутникового проекта, ранее ограничивавшегося лишь передачей коротких текстовых сообщений.

За предыдущие месяцы украинцы уже направили более 10 миллионов SMS через космос, причем большая часть этого трафика пришлась на периоды масштабных блекаутов. Теперь, благодаря запуску режима Light Data, абоненты могут выйти на новый уровень взаимодействия с сетью, получив доступ к полноценному обмену данными.

Технология Direct to Cell позволяет спутникам SpaceX выполнять функцию мобильных базовых станций, работающих непосредственно с LTE-смартфонами без необходимости специального оборудования или антенн. В Украине этот функционал доступен в тестовом режиме для пользователей Android-устройств.

В настоящее время спектр возможностей через спутниковый канал охватывает следующие сервисы:

Обмен текстовыми сообщениями и SMS;

использование Viber и WhatsApp для общения;

Отправка фото, голосовых и видеосообщений;

Работа с Google Maps для навигации;

Передача собственной геолокации для спасательных операций.

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Безопасность в условиях отсутствия мобильного покрытия

В Министерстве цифровой трансформации подчеркивают, что развитие таких технологий имеет критическое значение для безопасности страны. Возможность отправить геолокацию спасателям или короткий сигнал побратимам во время боевых действий часто становится определяющим фактором сохранения жизни.

Представители оператора отмечают, что спутниковый сегмент пока выполняет вспомогательную функцию. Он призван подстраховать базовые станции в критических ситуациях, а не полностью заменить привычный мобильный интернет. Специалисты компании активно работают над тем, чтобы расширить поддержку сервиса для более широкого круга устройств, поскольку спрос на надежную связь в отдаленных зонах или местах разрушения инфраструктуры остается стабильно высоким.

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