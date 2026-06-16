40% новых грузовиков — электрические. Как Китай меняет рынок топлива

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 июня 2026, 12:25 Читати українською

40% новых грузовиков — электрические. Как Китай меняет рынок топлива

Китай ставит цель, к 2030 году электромобили составят 20% парка большегрузных автомобилей. Как это повлияет на глобальную энергетику, пишет Reuters. «Минфин» публикует перевод статьи.

Китай ставит цель, к 2030 году электромобили составят 20% парка большегрузных автомобилей.

Китай запустил программу электрификации большегрузных автомобилей, что должно ускорить отказ от дизельного топлива и создать новые возможности для производителей грузовиков и аккумуляторов.

Министерство транспорта сообщило, что к 2030 году 40% новых тяжелых грузовиков в Китае будут электрическими, а 20% всего автопарка составят электромобили — это 1,6 миллиона машин. На некоторых маршрутах вокруг Пекина доля электрических грузовиков достигнет 80%.

Эти цели стали первой детальной задачей Китая в этом секторе, превысив прогноз Rystad Energy, который предсказывал, что к 2030 году на электрические грузовики будет приходиться лишь 9% автопарка страны.

По данным CVWorld.cn, в 2025 году на электромобили приходилась почти треть продаж новых тяжелых грузовиков, а за последние два года эта доля быстро выросла благодаря субсидиям и расширению зарядной инфраструктуры.

План также включает развитие энергетической инфраструктуры: к 2030 году планируется создать 3000 зарядных и батарейных станций в рамках концепции «углеродной магистрали».

Отраслевые прогнозы предполагают, что Китай может перейти к электрогрузовикам быстрее, чем указывают целевые показатели, аналогично тому, как прогресс в возобновляемой энергетике опередил правительственные цели. В прошлом году предсказывалось, что к 2028 году половина продаж тяжелых грузовиков в Китае может приходиться на электрические модели.

Для поддержки внедрения электрогрузовиков они будут отдаваться в приоритетном порядке в рамках китайских программ обмена, которые предусматривают субсидирование замены старых грузовиков. Эти программы способствовали предыдущей волне закупок грузовиков на сжиженном природном газе и снижению цен на топливо.

Государственная поддержка электрификации грузоперевозок может стимулировать развитие производителей грузовиков, многие из которых уже начали экспорт своей продукции, что вызывает опасения у европейских производителей, обеспокоенных притоком дешевой, но качественной продукции.

Во время организованного государством тура в субботу представители Beiben Trucks Group в провинции Внутренняя Монголия продемонстрировали новую модель самосвала с батареей, обеспечивающей запас хода от 200 до 250 километров и способной заряжаться за 22 минуты. Производитель батареи — компания EVE Energy.

Бай Сяолун, старший специалист компании Beiben, отметил, что Китай является основным рынком сбыта, но компания также экспортирует около пятой части своих грузовиков. Юго-Восточная Азия, особенно Индонезия в горнодобывающей отрасли, становится перспективным регионом для зарубежного спроса на электрогрузовики.

Читайте также: Названы топ-10 самых популярных компактных автомобилей мира

Ожидается, что спрос на нефть в Китае во втором квартале этого года сократится на 1,4 миллиона баррелей в день по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По мере роста популярности электромобилей и большегрузных автомобилей на сжиженном природном газе значительная часть спроса на бензин и дизельное топливо вытесняется растущим ценовым преимуществом альтернативных источников энергии.

Спрос на дизельное топливо в Китае во втором квартале снизится на 208 тыс. баррелей в сутки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составит 3,84 миллиона баррелей в сутки.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
neverice
neverice
16 июня 2026, 13:46
#
Системно працюють. А через 5 років знову буде ниття, що в Китаї якісь неконкурентні практики і їхні вантажоперевезення по країні коштують в 10 раз дешевше, ніж в США та ЄС. І батарейки у них дешеві, бо вони самі собі створили попит на них та стимулювали конкуренцію між виробниками.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами