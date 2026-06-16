40% новых грузовиков — электрические. Как Китай меняет рынок топлива

Китай ставит цель, к 2030 году электромобили составят 20% парка большегрузных автомобилей. Как это повлияет на глобальную энергетику, пишет Reuters. «Минфин» публикует перевод статьи.

Китай запустил программу электрификации большегрузных автомобилей, что должно ускорить отказ от дизельного топлива и создать новые возможности для производителей грузовиков и аккумуляторов.

Министерство транспорта сообщило, что к 2030 году 40% новых тяжелых грузовиков в Китае будут электрическими, а 20% всего автопарка составят электромобили — это 1,6 миллиона машин. На некоторых маршрутах вокруг Пекина доля электрических грузовиков достигнет 80%.

Эти цели стали первой детальной задачей Китая в этом секторе, превысив прогноз Rystad Energy, который предсказывал, что к 2030 году на электрические грузовики будет приходиться лишь 9% автопарка страны.

По данным CVWorld.cn, в 2025 году на электромобили приходилась почти треть продаж новых тяжелых грузовиков, а за последние два года эта доля быстро выросла благодаря субсидиям и расширению зарядной инфраструктуры.

План также включает развитие энергетической инфраструктуры: к 2030 году планируется создать 3000 зарядных и батарейных станций в рамках концепции «углеродной магистрали».

Отраслевые прогнозы предполагают, что Китай может перейти к электрогрузовикам быстрее, чем указывают целевые показатели, аналогично тому, как прогресс в возобновляемой энергетике опередил правительственные цели. В прошлом году предсказывалось, что к 2028 году половина продаж тяжелых грузовиков в Китае может приходиться на электрические модели.

Для поддержки внедрения электрогрузовиков они будут отдаваться в приоритетном порядке в рамках китайских программ обмена, которые предусматривают субсидирование замены старых грузовиков. Эти программы способствовали предыдущей волне закупок грузовиков на сжиженном природном газе и снижению цен на топливо.

Государственная поддержка электрификации грузоперевозок может стимулировать развитие производителей грузовиков, многие из которых уже начали экспорт своей продукции, что вызывает опасения у европейских производителей, обеспокоенных притоком дешевой, но качественной продукции.

Во время организованного государством тура в субботу представители Beiben Trucks Group в провинции Внутренняя Монголия продемонстрировали новую модель самосвала с батареей, обеспечивающей запас хода от 200 до 250 километров и способной заряжаться за 22 минуты. Производитель батареи — компания EVE Energy.

Бай Сяолун, старший специалист компании Beiben, отметил, что Китай является основным рынком сбыта, но компания также экспортирует около пятой части своих грузовиков. Юго-Восточная Азия, особенно Индонезия в горнодобывающей отрасли, становится перспективным регионом для зарубежного спроса на электрогрузовики.

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Ожидается, что спрос на нефть в Китае во втором квартале этого года сократится на 1,4 миллиона баррелей в день по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По мере роста популярности электромобилей и большегрузных автомобилей на сжиженном природном газе значительная часть спроса на бензин и дизельное топливо вытесняется растущим ценовым преимуществом альтернативных источников энергии.

Спрос на дизельное топливо в Китае во втором квартале снизится на 208 тыс. баррелей в сутки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составит 3,84 миллиона баррелей в сутки.