Украина приводит банковскую и страховую сферы к стандартам ЕС: что изменится к 2028 году

Украина запускает реформу финансового сектора, несмотря на войну. К 2028 году банковское и страховое регулирование должно максимально приблизиться к нормам Евросоюза. Об этом сообщил глава Национального банка Андрей Пышный в комментарии Reuters .

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Где Украина сейчас и куда двигается

Банковское регулирование страны уже соответствует нормам ЕС примерно на 78%. До полномасштабного вторжения этот показатель составлял около 50% — то есть за четыре года войны прогресс ощутим. В страховом секторе уровень соответствия ниже — около 55%, но НБУ активно перестраивает рынок, чтобы сделать его более привлекательным для инвесторов.

«У нас есть масштабная программа европейской интеграции. Война и трансформация, проходящая страна, не должны быть поводом для замедления. Наоборот, это время ускорить прогресс», — подчеркнул Пышный.

Для реализации реформ НБУ подготовил амбициозный законодательный план. Это более 50 новейших законов и правовых актов в сфере достаточности капитала, операционной устойчивости и денежной прозрачности.

Параллельно регулятор постепенно смягчает валютные ограничения: жесткий emergency-режим уступает место более гибкому риск-ориентированному подходу. Свободное движение капитала является частью обязательств Украины по пути к членству в ЕС, и власти также готовят законодательство для запуска полноценного фондового рынка.

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Почему реформа нужна именно сейчас

По оценкам правительства и Всемирного банка, восстановление Украины в течение следующего десятилетия обойдется почти в $588 млрд.

Но международная финансовая помощь будет постепенно сокращаться:

$53 млрд в 2026 году,

$42 млрд в 2027 году;

$22 млрд в 2028 году.

Разницу должен заполнить иностранный частный капитал и от украинских налогов. Без прозрачного и понятного иностранным инвесторам финансового сектора привлечь эти деньги невозможно — объясняет Пышный.

Показательно, что банковская система уже доказала свою устойчивость: несмотря на блэкауты, кибератаки и военные шоки, она остается прибыльной, ликвидной и хорошо капитализированной, а доля проблемных кредитов близка исторически низким уровням. Теперь задача — превратить эту устойчивость в инвестиционную привлекательность.

Напомним

На этой неделе ЕС открыл первый из шести кластеров переговоров о вступлении Украины по судебной системе, верховенству права и финансовому контролю. Киев надеется открыть другие переговорные направления летом.