Илон Маск купил себе билет to the moon за триллион

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

12 июня 2026, 9:13 Читати українською

Илон Маск купил себе билет to the moon за триллион

11 июня SpaceX вышла на биржу Nasdaq и провела крупнейшее IPO в истории, привлекая $75 млрд. В тот же день состояние Илона Маска впервые превысило $1 трлн, сделав его первым триллионером в мире.

11 июня SpaceX вышла на биржу Nasdaq и провела крупнейшее IPO в истории, привлекая $75 млрд.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Рекордное размещение и железный контроль.

SpaceX торгуется под тикером SPCX и разместила 555 555 555 акций по фиксированной цене $135 за штуку. Маск отказался от традиционной установки ценового диапазона перед IPO. Если андеррайтеры воспользуются опционом на дополнительные акции, общая сумма может превысить $85 млрд.

Предыдущий рекорд, $25,6 млрд, установленный Saudi Aramco в 2019 году, побит втрое.

Маск контролирует 85% голосующих акций SpaceX через комбинацию акций классов A и B. Ни один другой акционер не имеет больше 5%.

Ключевые цифры IPO:

  • общий спрос превысил $250 млрд, в четыре раза больше объема размещения
  • только от розничных инвесторов поступили заявки более чем на $70 млрд.
  • BlackRock подала заявку на $5 млрд
  • из-за бешеного спроса розничным инвесторам выделят около 20% акций вместо ожидаемых 30%

Что такое SpaceX сегодня и почему скептики недовольны

Несмотря на то, что в 2025 году компания сгенерировала $18,7 млрд выручки, она зафиксировала чистый убыток в размере почти $5 млрд. В настоящее время единственным стабильно прибыльным подразделением в структуре империи Илона Маска остается именно Starlink.

Эксперты настроены скептически по поводу текущей оценки компании. По их расчетам, справедливая стоимость одной акции SpaceX составляет лишь $63, что вдвое меньше цены размещения на IPO ($135). По их мнению, оптимистический сценарий, при котором акция может дорасти до $154, имеет всего 7% вероятности.

Читайте также: SpaceX: Действительно ли компания Маска стоит $1,75 трлн и способна отправить нас на Марс

Несмотря на скепсис финансистов, выход на биржу станет историческим днем самого коллектива компании. По подсчетам профильных платформ благодаря реализации опционов более 4 400 нынешних и бывших сотрудников SpaceX официально станут миллионерами. При этом около 400 из них получат капитал, превышающий $100 млн.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
0
EconomistPetya
EconomistPetya
12 июня 2026, 9:28
#
Если у него столько денег и он был бы за мир и за Украину, то мог бы хотя бы 10−20% своего состояния задонатить. Наши парни могли бы закупить огромное количество дронов и техники, ПВО и сотни жизней могли бы быть спасены.
+
0
Loginnnnn
Loginnnnn
12 июня 2026, 10:02
#
Это не его личные деньги в кармане, вспомни как твиттер покупал, одалживал везде где только мог
+
0
EconomistPetya
EconomistPetya
12 июня 2026, 10:20
#
А чьи? «Состояние Илона Маска» — это его личные деньги.
+
0
36619677
36619677
12 июня 2026, 10:53
#
Трильйонер але вийшов на ІРО щоб взяти якихось нещасних 75 млрд
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
12 июня 2026, 10:59
#
Это не деньги вообще, а текущая цена его активов,
в том числе и акций SpaceX.

Если попытается продать все свои акции SpaceX,
чтобы получить живые деньги — он обвалит цену
акций в разы да ещё и налог с полученной суммы
заплатит.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают edyomina, Pavlo Koval и 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами