Илон Маск купил себе билет to the moon за триллион

11 июня SpaceX вышла на биржу Nasdaq и провела крупнейшее IPO в истории, привлекая $75 млрд. В тот же день состояние Илона Маска впервые превысило $1 трлн, сделав его первым триллионером в мире.

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Рекордное размещение и железный контроль.

SpaceX торгуется под тикером SPCX и разместила 555 555 555 акций по фиксированной цене $135 за штуку. Маск отказался от традиционной установки ценового диапазона перед IPO. Если андеррайтеры воспользуются опционом на дополнительные акции, общая сумма может превысить $85 млрд.

Предыдущий рекорд, $25,6 млрд, установленный Saudi Aramco в 2019 году, побит втрое.

Маск контролирует 85% голосующих акций SpaceX через комбинацию акций классов A и B. Ни один другой акционер не имеет больше 5%.

Ключевые цифры IPO:

общий спрос превысил $250 млрд, в четыре раза больше объема размещения

только от розничных инвесторов поступили заявки более чем на $70 млрд.

BlackRock подала заявку на $5 млрд

из-за бешеного спроса розничным инвесторам выделят около 20% акций вместо ожидаемых 30%

Что такое SpaceX сегодня и почему скептики недовольны

Несмотря на то, что в 2025 году компания сгенерировала $18,7 млрд выручки, она зафиксировала чистый убыток в размере почти $5 млрд. В настоящее время единственным стабильно прибыльным подразделением в структуре империи Илона Маска остается именно Starlink.

Эксперты настроены скептически по поводу текущей оценки компании. По их расчетам, справедливая стоимость одной акции SpaceX составляет лишь $63, что вдвое меньше цены размещения на IPO ($135). По их мнению, оптимистический сценарий, при котором акция может дорасти до $154, имеет всего 7% вероятности.

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Несмотря на скепсис финансистов, выход на биржу станет историческим днем самого коллектива компании. По подсчетам профильных платформ благодаря реализации опционов более 4 400 нынешних и бывших сотрудников SpaceX официально станут миллионерами. При этом около 400 из них получат капитал, превышающий $100 млн.