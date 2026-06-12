Правительство Украины обнародовало проект Закона «Об уменьшении влияния пластиковой продукции на окружающую среду». Он предусматривает полный запрет на целую категорию товаров и новые обязательства для бизнеса. Это часть евроинтеграционных обязательств страны.
Без одноразовой посуды и трубочек: в Украине запретят одноразовый пластик
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Что именно запретят
Под запрет попадают одноразовые изделия, для которых уже есть альтернативы:
- ватные палочки
- одноразовая посуда и столовые приборы
- трубочки для напитков
- контейнеры для фастфуда из пенополистирола
Заведения общепита обяжут предлагать клиентам многоразовую посуду. Для производителей напитков вводится депозитно-возвратная система сбора пластиковых бутылок. Бизнес получит переходный период для модернизации, а государство обещает финансовую поддержку экологическим инициативам.
Как это уже работает в Европе
Украина идет по пути, который ЕС прошел несколько лет назад. С 3 июля 2021 года во всех странах ЕС запрещена продажа одноразовой пластиковой посуды и контейнеров из пенополистирола. Ведь именно пластик составляет 70% морского мусора в Европе.
Некоторые страны пошлы дальше минимальных требований. К примеру, Люксембург запретил весь одноразовый пластик даже на фестивалях и обязал рестораны использовать исключительно многоразовую посуду. Германия с 2023 года требует от ресторанов предлагать многоразовые контейнеры для блюд на вынос.
К 2025 году страны-члены уже достигли 77% раздельного сбора пластиковых бутылок, а к 2029 году этот показатель должен увеличиться до 90%.
Выполнение директивы оказалось неравномерным. Лидерами в этой сфере стали Швеция, Люксембург, Кипр, которые даже превысили требования директивы. Отстают Хорватия, Словакия, Болгария, Румыния и Чехия.
Опыт этих стран показывает, что бизнесу придется пересмотреть не только упаковку, да и логистику и ценообразование. А вот потребителям придется согласиться на более высокую стоимость некоторых товаров на переходном этапе. Зато мы получим чистую окружающую среду и соответствие стандартам, без которых членство в Евросоюзе невозможно.
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Комментарии - 7
Хотелось бы равняться на Люксембург не только по многоразовой посуде, но и по оплате труда. Тем более в наши голодные военные годы — граждане зачастую радуются тому, что за день вообще удалось хоть что-то съесть неважно с какой посуды, хоть с разложенной газетки.
В цілому — сміття то велика проблема. Його прям дууже багато. І в будь-якому місці відпочину зараз чудово можна спостерігати популярність різних категорій сміття.