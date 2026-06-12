Без одноразовой посуды и трубочек: в Украине запретят одноразовый пластик

Правительство Украины обнародовало проект Закона « Об уменьшении влияния пластиковой продукции на окружающую среду ». Он предусматривает полный запрет на целую категорию товаров и новые обязательства для бизнеса. Это часть евроинтеграционных обязательств страны.

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Что именно запретят

Под запрет попадают одноразовые изделия, для которых уже есть альтернативы:

ватные палочки

одноразовая посуда и столовые приборы

трубочки для напитков

контейнеры для фастфуда из пенополистирола

Заведения общепита обяжут предлагать клиентам многоразовую посуду. Для производителей напитков вводится депозитно-возвратная система сбора пластиковых бутылок. Бизнес получит переходный период для модернизации, а государство обещает финансовую поддержку экологическим инициативам.

Как это уже работает в Европе

Украина идет по пути, который ЕС прошел несколько лет назад. С 3 июля 2021 года во всех странах ЕС запрещена продажа одноразовой пластиковой посуды и контейнеров из пенополистирола. Ведь именно пластик составляет 70% морского мусора в Европе.

Некоторые страны пошлы дальше минимальных требований. К примеру, Люксембург запретил весь одноразовый пластик даже на фестивалях и обязал рестораны использовать исключительно многоразовую посуду. Германия с 2023 года требует от ресторанов предлагать многоразовые контейнеры для блюд на вынос.

К 2025 году страны-члены уже достигли 77% раздельного сбора пластиковых бутылок, а к 2029 году этот показатель должен увеличиться до 90%.

Выполнение директивы оказалось неравномерным. Лидерами в этой сфере стали Швеция, Люксембург, Кипр, которые даже превысили требования директивы. Отстают Хорватия, Словакия, Болгария, Румыния и Чехия.

Опыт этих стран показывает, что бизнесу придется пересмотреть не только упаковку, да и логистику и ценообразование. А вот потребителям придется согласиться на более высокую стоимость некоторых товаров на переходном этапе. Зато мы получим чистую окружающую среду и соответствие стандартам, без которых членство в Евросоюзе невозможно.

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