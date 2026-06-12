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12 июня 2026, 13:00 Читати українською

Без одноразовой посуды и трубочек: в Украине запретят одноразовый пластик

Правительство Украины обнародовало проект Закона «Об уменьшении влияния пластиковой продукции на окружающую среду». Он предусматривает полный запрет на целую категорию товаров и новые обязательства для бизнеса. Это часть евроинтеграционных обязательств страны.

Правительство Украины обнародовало проект Закона «Об уменьшении влияния пластиковой продукции на окружающую среду».

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Что именно запретят

Под запрет попадают одноразовые изделия, для которых уже есть альтернативы:

  • ватные палочки
  • одноразовая посуда и столовые приборы
  • трубочки для напитков
  • контейнеры для фастфуда из пенополистирола

Заведения общепита обяжут предлагать клиентам многоразовую посуду. Для производителей напитков вводится депозитно-возвратная система сбора пластиковых бутылок. Бизнес получит переходный период для модернизации, а государство обещает финансовую поддержку экологическим инициативам.

Как это уже работает в Европе

Украина идет по пути, который ЕС прошел несколько лет назад. С 3 июля 2021 года во всех странах ЕС запрещена продажа одноразовой пластиковой посуды и контейнеров из пенополистирола. Ведь именно пластик составляет 70% морского мусора в Европе.

Некоторые страны пошлы дальше минимальных требований. К примеру, Люксембург запретил весь одноразовый пластик даже на фестивалях и обязал рестораны использовать исключительно многоразовую посуду. Германия с 2023 года требует от ресторанов предлагать многоразовые контейнеры для блюд на вынос.

К 2025 году страны-члены уже достигли 77% раздельного сбора пластиковых бутылок, а к 2029 году этот показатель должен увеличиться до 90%.

Выполнение директивы оказалось неравномерным. Лидерами в этой сфере стали Швеция, Люксембург, Кипр, которые даже превысили требования директивы. Отстают Хорватия, Словакия, Болгария, Румыния и Чехия.

Опыт этих стран показывает, что бизнесу придется пересмотреть не только упаковку, да и логистику и ценообразование. А вот потребителям придется согласиться на более высокую стоимость некоторых товаров на переходном этапе. Зато мы получим чистую окружающую среду и соответствие стандартам, без которых членство в Евросоюзе невозможно.

Читайте также: Шагаем в ЕС: никаких «благотворительных взносов» в больницах

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: Пишет про цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

+
+16
Kikudzuki
Kikudzuki
12 июня 2026, 13:17
#
А не может ли Украина идя по пути Европы начать подражать не с запрета пластиковых стаканчиков, а с введения размера зарплат и пенсий установленных в ЕС?…
Хотелось бы равняться на Люксембург не только по многоразовой посуде, но и по оплате труда. Тем более в наши голодные военные годы — граждане зачастую радуются тому, что за день вообще удалось хоть что-то съесть неважно с какой посуды, хоть с разложенной газетки.
+
+15
neverice
neverice
12 июня 2026, 13:23
#
Звісно може. Законодавчо прописали — мінімальна зарплата $5000, пенсія — $3000 і все. Всі так роблять.
+
0
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
12 июня 2026, 13:24
#
Ні ні, ви шо, навіть якщо років через 500 україну приймуть в ЄС, то в нас буде ххх.ривня, з українськими зарплатами і пенсіями, а от заборони, штрафи і вимоги будемо робити вже зараз як в ЄС, це ж типово, по-українськи, злизати злизали, а що для чого і чому — не додумалися, тому в останню чергу в україні будуть зарплати і пенсії європейські, і то не факт що будуть взагалі, а от заборони, штрафи і обмеження європейські - це наші депутатіки можуть і прагнуть реалізувати, проблема ще в тому, що все європейське наші припадошні чиновники роблять по дєбільному на український манер і виходить чорті шо максимальне
+
+26
neverice
neverice
12 июня 2026, 13:22
#
Картон і фольга вже чудово справляються. Складніше з трубочками — для них нормальної альтернативи так і нема. Повернення пластикових пляшок — це неприємно, але прийнятно (враховуючи їх майже 100% переробки).
В цілому — сміття то велика проблема. Його прям дууже багато. І в будь-якому місці відпочину зараз чудово можна спостерігати популярність різних категорій сміття.
+
0
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
12 июня 2026, 13:43
#
Давно пора, коли забороняли пакети, то крику було, але нічого, швидко навчилися не викидати їх одразу, перевикористовувати і тд.
+
0
Abramon
Abramon
12 июня 2026, 13:43
#
Поліетиленові пакети/пакетики таж проблема, але далі розмов не зайшло.
+
0
nitrous2000
nitrous2000
12 июня 2026, 13:52
#
Одна з небагатьох здравих ініціатив
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