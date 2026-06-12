Британцы назвали топ-10 электромобилей в 2026 году

Эксперты британского журнала Autocar определили самые лучшие электромобили 2026 года на рынке. Рейтинг показал, какие модели сегодня считаются лидерами в разных сегментах — от семейных кроссоверов до спортивных автомобилей.

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Абсолютным победителем общего зачета стал кроссовер Skoda Elroq, который отметили сочетание практичности, запаса хода, комфорта и цены. Модель также была признана лучшим семейным электрическим кроссовером.

Топовые версии автомобиля обеспечивают запас хода до 599 км по циклу WLTP. Габариты модели составляют: длина — 4488 мм, ширина — 1884 мм, высота — 1625 мм, колесная база — 2765 мм. В Европе стоимость авто стартует от 33 тысяч евро .

Победители в других сегментах:

BMW iX3 — лучший роскошный электрический кроссовер;

Hyundai Ioniq 5 N — лучший электрический спортивный автомобиль;

Renault 5 — лучший маленький электрокар;

Porsche Taycan — лучший электрический спортивный автомобиль премиум-класса;

Fiat Grande Panda Electric — лучший городской электромобиль;

Volkswagen ID.7 — лучший электрический представительский седан;

Tesla Model 3 — лучший электрический седан по дальности пробега и скорости зарядки;

Kia EV3 — лучший компактный электрический SUV;

BMW i7 — лучший электромобиль класса «люкс».

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Напомним

«Минфин» писал, что в прошлом месяце украинский автопарк пополнили 2652 ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV) По отношению к маю прошлого года спрос на электромобили упал на 57%, а по сравнению с апрелем 2026 года на 12%.

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