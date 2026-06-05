Главное за неделю: международные резервы, защита украинцев в ЕС и гривна в антирейтинге валют

С начала года международные резервы сократились на $9,1 млрд: в НБУ назвали причину снижения в мае

Международные резервы Украины по состоянию на 1 июня 2026 года по предварительным данным составили $45,7 млрд. В мае они уменьшились на 5,2%. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка. Напомним, к началу этого года они составили $57,3 млрд.

ЕС планирует продлить временную защиту для украинцев до 2028 года, но мужчины под вопросом

Страны-члены Европейского Союза достигли предварительного согласия о необходимости продления действия Директивы о временной защите для граждан Украины до марта 2028 года. В то же время, ряд государств выступает за пересмотр условий предоставления этого статуса для отдельных категорий лиц, в частности — для мужчин мобилизационного возраста. Об этом стало известно по итогам состоявшегося в четверг, 4 июня, заседания Совета Е С по вопросам юстиции и внутренних дел.

Венгрия отменила вето на вступление Украины в ЕС

Венгрия официально сняла свое 17-месячное вето, блокировавшее евроинтеграцию Украины. Решение нового венгерского премьера Петера Мадяра позволяет начать предметные переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС уже 15 июня.

НБУ установил курс валют на пятницу: доллар достиг нового максимума

Национальный банк Украины установил на 5 июня 2026 официальный курс гривны на уровне 44,3793 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 3 копейки. Это тоже новый исторический максимум доллара.

Госстат: Средняя зарплата в Украине в I квартале превысила 28,8 тысячи грн, гендерный разрыв — 27%

В первом квартале 2026 среднемесячная номинальная заработная плата штатных работников в Украине составила 28 885 грн. При этом Госстат фиксирует сохранение существенного разрыва в оплате труда между мужчинами и женщинами. В частности, средняя зарплата мужчин за первые три месяца года достигла 33 798 грн, тогда как у женщин этот показатель оказался меньше — 24 791 грн.

Рейтинг застройщиков пригорода Киева: как изменилось жилье и цены на него

«Минфин» представляет рейтинг застройщиков пригорода Киева-2025 и рассказывает, что сейчас происходит на первичном рынке жилья и какие нюансы следует учитывать потенциальным покупателям, чтобы с новым жильем не получить кучу проблем.

ЕБРР ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2026 году

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) пересмотрел в сторону снижения прогноза роста реального ВВП Украины на 2026 год до 2,2% из-за длительной войны. В то же время, в банке отмечают, что макроэкономическая стабильность в стране сохраняется благодаря значительной внешней финансовой поддержке. Об этом говорится в отчете «Региональные экономические перспективы» (REP) от 3 июня.

Штраф и эвакуация авто: что изменит новый закон для водителей с 1 июня 2026 года

С 1 июня 2026 года в Украине вступают в силу изменения, касающиеся контроля за эксплуатацией автомобилей и соблюдения правил дорожного движения. Среди основных нововведений — усиленные проверки тонирования стекла, обязательный технический осмотр отдельных категорий транспорта и расширение сети камер автоматической фиксации нарушений.

Памятные монеты Украины: 5 бесспорных хитов инвестиций весны-лета 2026 года

По просьбе читателей «Минфина» продолжаю разговор об инвестициях в украинскую нумизматику. Весна и начало лета 2026 года принесли новые тенденции на нумизматическом рынке Украины, которые позволяют хорошо заработать тем, кто разбирается в этой теме. Конечно, в некоторых случаях речь идет об очень значительных расходах, но нередко такие инвестиции не потребуют безумных денег.

Как будет работать бронирование после обновления критериев критичности предприятий — разъяснение Кабмина

Кабмин 30 мая 2026 г. принял решение, которое делает систему бронирования военнообязанных более прозрачной, справедливой и защищенной от злоупотреблений. Изменения касаются предприятий, учреждений и организаций, которые определяются критически важными для функционирования экономики и государства в условиях военного положения, сообщает пресс-служба Правительственного портала 2 июня.

Цены в ЕС пошли вверх: почему Украине следует готовиться к последствиям

Инфляция в ЕС в мае 2026 года достигла максимума 33 месяцев — 3,2% годовых (против 3% в апреле). Это предварительная оценка Евростата, пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Гривна вошла в мировой антирейтинг валют за пять месяцев 2026 года