Заработал $20 млн на твитах: основателя Citron Research признали виновным в мошенничестве с акциями в США

Известному американскому шортселлеру Эндрю Лефту грозит до 20 лет заключения после того, как он был признан виновным в манипулировании курсами акций с помощью ложных публикаций в соцсетях. Об этом сообщает Bloomberg.

Лефт, собравший большую аудиторию в сети благодаря своим прямолинейным комментариям о крупных американских компаниях, а также о менее известных акциях, популярных среди розничных трейдеров, был осужден в понедельник после трехнедельного судебного процесса в Лос-Анджелесе.

Еще до вынесения приговора официальное обвинение, предъявленное ему в 2024 году, напугало индустрию и заставило некоторых шортселлеров усилить правовые оговорки в своих материалах.

Теперь 55-летнему трейдеру грозит более 20 лет за решеткой; судебное заседание о приговоре назначено на 31 августа, хотя подсудимые по уголовным делам часто получают меньшие сроки. К тому времени Лефт будет оставаться на свободе.

С первого дня возбуждения дела за процессом Лефта внимательно следили другие шортселлеры, опасавшиеся, что тоже могут попасть под удар. Дело также приковало внимание их критиков, в том числе руководителей корпораций, которые надеялись, что правительство обуздает «медведей», которых они обвиняют в падении цен на акции.

Обвинение против Лефта стало результатом широкомасштабного расследования США относительно того, как именно торгуют участники слабо регулируемой индустрии шортселлинга. Обычно фирмы открывают позиции в расчете на падение акций компании, а затем публикуют аналитические отчеты, где подробно описывают свои позиции для более широкого рынка.

Однако в случае Лефта правительство высказало претензии относительно того, как быстро оно закрывало свои торговые позиции после публичной критики или поддержки компаний. Эта практика уже давно вызывает неоднозначную реакцию, и дело Лефта стало одним из немногих случаев, когда этот вопрос дошел до суда.

Фрэнк Чжан, профессор бухгалтерского учета в Йельской школе менеджмента, отметил, что этот вердикт будет иметь сдерживающий эффект для шортселлеров, поскольку он «запугает их и заставит молчать».

«Это создает опасный прецедент для шортселлеров, которые теперь боятся, что публикация негативных исследований и скорый выход из сделок спровоцируют федеральный аудит и обвинения в манипулировании рынком», — сказал Чжан.

Обвинительный приговор

Лефт, основатель Citron Research, признан виновным за 13 из 17 пунктов обвинения. Его обвинили в использовании скандальных твитов о десятках компаний с целью незаконного влияния на их акции для получения быстрой прибыли. Прокуроры заявили, что за период с 2018 по 2023 год он заработал на таких сделках более $20 млн.

После объявления вердикта Лефт подверг критике дело, назвав его наступлением на свободу слова и невинную торговую деятельность. Он заявил, что это немыслимо, чтобы он мог влиять на акции огромных компаний, как это утверждало обвинение.

«Я считаю, что присяжные ошиблись», — сказал Лефт за пределами зала суда. Он также намекнул на апелляцию.

В центре дела оказались твиты Лефта в X. Прокуроры утверждали, что его частная переписка примерно в то же время, когда он публиковал свои твиты, доказывает: он не всегда верил в то, что говорил о компаниях, и создавал у своих подписчиков ложное впечатление о собственных торговых намерениях.

Патрик Гранди, заместитель директора, ответственный за лос-анджелесское отделение ФБР, отметил в своем заявлении, что осуждение Лефта «станет сигналом для тех, кто, возможно, рассчитывает получить прибыль от подобных схем».

Популярность

Лефт получил значительную популярность в социальных сетях после точных прогнозов по China Evergrande Group в 2012 году и Valeant Pharmaceuticals в 2015 году. Прокуроры утверждают, что с 2018 по 2023 год Лефт публиковал меньше отчетов и больше твитов, в которых очернял акции и устанавливал для них экстремальные целевые уровни.

Например, по данным правительства, утром 8 января 2019 года Лефт открыл короткие позиции по отношению к производителю медиаплееров Roku Inc., а в 9:41 утра написал в Twitter-аккаунте Citron, что Roku является «непригодной для инвестиций», что обрушило акции.

Затем Лефт «ложно и вводя в заблуждение» утверждал, что «наблюдает за ROKU со стороны», намекая, что не имеет позиций в этих акциях, заявили прокуроры. На самом деле, в тот день он заработал $700 000 на своем шорте, сообщило правительство.

Присяжные признали Лефта виновным по одному пункту обвинения в организации схемы мошенничества с ценными бумагами — это самая серьезная статья — и по нескольким дополнительным пунктам, связанным с отдельными ценными бумагами. Его признали невиновным по другим пунктам, которые касались отдельных акций.

Вердикт, вынесенный после двух дней обсуждения присяжных, победа Министерства юстиции США в уголовном процессе над «белыми воротничками» при администрации президента Дональда Трампа — хотя дело Лефта началось еще при бывшем президенте Джо Байдене. Многие подобные судебные преследования были отменены за Трампа, также подписавшего помилование для некоторых осужденных фигурантов.

Защита

Лефт пошел на редкий для подсудимого по уголовному делу шаг и дал показания в свою защиту. Это позволило ему объяснить свои твиты и соглашения присяжным при лояльном допросе со стороны его адвоката.

Однако он также столкнулся с жестким перекрестным допросом со стороны прокуроров, которые подвергли сомнению его честность и расспрашивали о частных сообщениях относительно его торговых намерений, которые, похоже, прямо противоречили его публичным заявлениям о компаниях, за которыми он следил.

Во время его показаний судья неоднократно напоминала Лефту, чтобы он отвечал на вопросы прокурора прямо, и дважды изымала его ответы из протокола судебного заседания.

Лефт заявил присяжным, что не видит ничего плохого в том, что он получает прибыль от ценовой коррекции акций после публикации отчета или твита о компании, которую он считает переоцененной или недооцененной.

«Это фондовый рынок. Я говорю то, во что верю. Я говорю правду. Если люди хотят это читать — пусть читают», — заявил он.

Трейдер также заверил, что, по его мнению, нет ни одного закона, запрещающего ему совершать соглашения в первые минуты или часы после публикации сообщений в соцсетях или аналитических отчетов, пытаясь таким образом взорвать ключевой элемент обвинения.

«Я считаю, что нет конкретного промежутка времени, в течение которого вы обязаны удерживать позицию после того, как сделали комментарий», — сказал Лефт, добавив, что никогда не комментировал компанию, если сам в это не верил.