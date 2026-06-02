2 июня 2026, 11:17 Читати українською

Новые правила оформления подержанных авто: таможня запускает выборочные проверки с 8 июня

С 8 июня в Украине изменятся правила игры для импортеров подержанных автомобилей. Таможенники запускают пилотный проект, во время которого каждая вторая декларация на ввоз машин будет проверяться централизованно и независимо от места ее оформления. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Особое внимание госслужащие теперь будут уделять транспортным средствам, ввозимым с использованием льготных режимов торговли.

Почему таможня заинтересовалась именно подержанными авто

Государство начинает борьбу за единые стандарты оформления транспортных средств и выявление потенциальных рисков ухода от налогов. Рынок импорта подержанных машин, завозимых по разным торговым преференциям, давно вызывает вопросы у контролирующих органов.

Импортеры часто манипулируют документами: занижают реальную стоимость машин, подделывают справки о происхождении или незаконно оформляют нулевую пошлину. Новые правила призваны раз и навсегда закрыть эти серые лазейки.

Как будет работать «случайный выбор» и центральный офис

Главная цель этого эксперимента — быстро устранить человеческий фактор. Любой таможенник на границе больше не будет принимать единоличные решения, если система выберет декларацию для дополнительного мониторинга.

Особенности новой проверки таковы:

  • За выбор деклараций отвечает исключительно АСУР (автоматизированная система управления рисками). Она будет работать по принципу случайных чисел.

  • Отбор настроят на селективность в 50%. То есть каждая вторая таможенная декларация на подержанные автомобили будет автоматически попадать на дополнительную проверку.

  • Проверкой будет заниматься специализированное подразделение таможенных компетенций на базе Координационно-мониторинговой таможни в Киеве. Они будут действовать удаленно, поэтому повлиять на инспектора «на месте» не получится.

Что следует учесть таможенным брокерам и импортерам

Для тех, кто ввозит машины честно и имеет на руках полный пакет оригинальных документов, процедура не должна стать проблемой. Однако время оформления через централизованную проверку может несколько увеличиться.

Чтобы минимизировать риски задержек на границу, следует заранее проверить:

  1. Документы происхождения. Поскольку под особым прицелом будут именно льготные автомобили, сертификаты EUR.1 или декларации о происхождении должны быть оформлены безупречно.

  2. Подтверждение стоимости автомобиля. Договоры купли-продажи, инвойсы, банковские выписки об оплате и экспортные декларации страны отправки должны соответствовать реальной рыночной цене машины.

  3. Технические данные для классификации (код УКТВЭД). Оригинальный технический паспорт и сертификат соответствия должны содержать полную информацию об объеме двигателя, типе топлива и точном году выпуска. Любые неточности дадут повод киевскому подразделению право отменить льготную ставку акциза.

Сроки эксперимента и что будет с другими товарами

Проверка импорта подержанных автомобилей продлится с 8 июня по 31 декабря 2026 года.

При этом таможенники решили не останавливать предварительный этап эксперимента раньше времени. Ужесточенный контроль за оформлением минеральных удобрений и средств защиты растений (инсектицидов, фунгицидов, гербицидов) будет действовать параллельно и завершится, как и планировалось, 30 июня 2026 года. То есть, в течение июня таможенная служба будет держать под особым наблюдением и химическую продукцию, и транспорт.

Напомним, что только за апрель 2026 года украинцы зарегистрировали 19,6 тыс. подержанных легковушек.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
BigBend
2 июня 2026, 12:37
Замість того, щоб зробити безкоштовну розтаможку для військовослужбовців та УБД, вони посилюють обдіралово. Браво.
