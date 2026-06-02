Спрос на Tesla в Европе начал восстанавливаться: май принес резкий рост регистраций

Регистрация новых автомобилей Tesla на ряде европейских рынков в мае существенно выросли, что свидетельствует о продолжении возобновления продаж американского производителя электромобилей в регионе. Об этом сообщает Reuters.

Где больше всего выросли продажи

Наибольший рост зафиксирован во Франции, где количество новых регистраций Tesla увеличилось на 655% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года — до 5446 автомобилей.

В Дании регистрации выросли на 136%, до 1750 единиц, в Испании — на 113%, до 1690 автомобилей, а в Швеции — на 71%, до 858 машин.

В целом европейский рынок электрифицированного транспорта продолжает расти. По данным ACEA, в апреле продажи электромобилей, гибридов и плагин-гибридов в Европе увеличились примерно на 21%, а их доля превысила две трети всех новых регистраций автомобилей.

Положительной динамике способствуют государственные программы поддержки, субсидии и высокие цены на топливо, стимулирующие спрос на транспорт с более низким уровнем выбросов.

В то же время, Tesla продолжает восстанавливать позиции после сложного 2025 года, когда компания потеряла почти половину своей доли европейского рынка из-за усиления конкуренции, прежде всего со стороны китайских производителей, ограниченное обновление модельного ряда и противоречивые политические заявления генерального директора компании Илона Маска.

Как писал ранее «Минфин», в рейтинге самых продаваемых новых авто в мире в 2025 году лидером стал электромобиль Tesla Model Y, продажи которого, по данным и focus2move, снизились на 9,3%.