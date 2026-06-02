2 июня 2026, 12:23

Цены на нефть снизились после заявления Трампа о продолжении переговоров с Ираном

Во вторник, 2 июня, цены на нефть пошли на понижение после резкого роста накануне. Рынок показывает осторожность на фоне ожиданий прогресса в мирных переговорах между США и Ираном. Об этом сообщает Reuters.

Динамика цен

По состоянию на 09:49 фьючерсы на нефть марки Brent снизились на $0,53 (0,56%) до $94,45 за баррель. Цена на американскую нефть West Texas Intermediate упала на $0,56 (0,61%) до $91,60 за баррель.

Оба индекса выросли более чем на 5% за предыдущую сессию после того, как в мае зафиксировали месячную потерю более 16% на фоне надежд на мирное соглашение между США и Ираном.

«Хотя рынки надеялись преодолеть неопределенность на фоне перспектив потенциального соглашения, по состоянию на утро, похоже, ничего не изменилось для нефти», — сказала Приянка Сачдева, старший аналитик рынка Phillip Nova.

Переговоры

В интервью CNBC в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что не против, если переговоры завершатся. Но вскоре после этого он опубликовал сообщение в социальных сетях, в котором сообщил, что переговоры с Ираном продолжаются, и сообщил ABC News, что ожидает соглашения о продолжении прекращения огня и возобновлении Ормузского пролива «в течение следующей недели».

«В настоящее время рынок сосредоточен на том, есть ли какой-либо конкретный прогресс или регресс в переговорах между США и Ираном, на тональности и содержании заявлений обеих сторон (в частности, на угрозах Ирана по поводу Ормузского пролива), а также на фактическом движении танкеров по этому водному пути», — отметил Тим Уотерран, главный KM.

Состояние американо-иранских переговоров в любой конкретный момент будет в конце концов определять, останется ли текущая премия за риск заложенной в цены на нефть, или она начнет снижаться, добавил Вотерер.

В понедельник Ливан объявил о частичном прекращении огня между «Хезболлой» и Израилем, что может означать ограниченную деэскалацию конфликта, разразившего более широкую войну с Ираном.

С начала войны Иран фактически заблокировал почти все неиранские суда, входившие в Персидский залив и выходившие из него, перекрыв около одной пятой части мировых потоков нефти и сжиженного природного газа, что привело к росту цен более чем на 50%.

В мае экспорт нефти из США вырос до рекордных 5,6 миллионов баррелей в сутки, поскольку кризис на Ближнем Востоке подтолкнул спрос на американскую нефть со стороны азиатских и европейских нефтепереработчиков, о чем свидетельствуют обнародованные в понедельник оценки отслеживания судов.

Согласно предварительному опросу Reuters, опубликованному в понедельник, ожидается, что запасы сырой нефти в США за неделю, завершившуюся 29 мая, сократились примерно на 3,6 миллиона баррелей, продолжив падение на прошлой неделе. Кроме того, запасы дистиллятов и бензина также, вероятно, снизились.

Роман Мирончук
